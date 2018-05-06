Verem hastalığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?

İŞTE VEREMDEN ŞÜPENİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

1- Uzun süreli kuru öksürük

2- İştahsızlık

3- Göğüs ağrısı

4- Bitkinlik

5- Zayıflama

6- Öksürüldüğünde ağızdan kan gelmesi

Eğer vücudunuzda bu belirtiler varsa ve veremden şüpheleniyorsanız, muhakkak doktora gitmelisiniz...