Verem hastalığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?
Verem hastalığına yakalanan kişi konuşurken, hapşırırken ya da öksürürken etrafa verem virüsünü yayar. Halk arasında 'İnce hastalık' olarak bilinen verem hastalığı, bağışıklık sisteminin en güçsüz olduğu durumlarda ortaya çıkar.06 Mayıs 2018 Pazar 23:43
İŞTE VEREMDEN ŞÜPENİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
1- Uzun süreli kuru öksürük
2- İştahsızlık
3- Göğüs ağrısı
4- Bitkinlik
5- Zayıflama
6- Öksürüldüğünde ağızdan kan gelmesi
Eğer vücudunuzda bu belirtiler varsa ve veremden şüpheleniyorsanız, muhakkak doktora gitmelisiniz...
YORUM YAZ