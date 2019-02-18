Verdikleri ‘Satılık konteyner’ ilanlarıyla yüzlerce kişi dolandıran çete çökertildi

İnternet üzerinden verdikleri ‘Satılık konteyner’ ilanları ile 1 ilde yüzlerce vatandaşı dolandıran çete, polis ekipleri tarafından Kocaeli ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan çete lideri ve 5 üyesi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli, Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya’da yaşayan vatandaşlar, internet üzerinde verilen ‘Satılık konteyner’ ilanları ile dolandırılınca şikayetçi oldu. Artan ihbarlar sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan tekniki incelemelerde farklı alışveriş ve sosyal medya hesapları üzerinden çetenin ‘Satılık konteyner’ ilanları verdikleri ve konteynerleri satın almak isteyen şahısları, açtıkları banka hesaplarına parayı yatırmasını söyleyerek dolandırdıkları tespit edildi.

Çete üyeleri düzenlenen operasyonla yakalandı

Ekipler tarafından yapılan tekniki incelemelerde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde çete lideri S.B. (30) ve çetenin önde gelen üyelerinden Y.M. (35)’nin farklı siteler üzerinden ‘Satılık konteyner’ ilanları verdikleri ve ilan sahibi kısmına ise banka hesabı olan çete üyelerinin isimlerini yazdıklarını tespit eden ekiplerin, ilanda vaat edilen konteynerleri almak isteyen vatandaşların parayı D.T. (27), H.A. (39), A.M.K. (21) ve T.Y. (22) isimli çete üyelerinin hesaplarına yatırdıklarını belirledi. Ekipler tarafından adresleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için Sakarya ve Kocaeli’de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla çete lideri S.B. ile Y.M., D.T., H.A., A.M.K ve T.Y. isimli çete üyeleri yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar suç makinesi çıktı

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahısların ‘Satılık konteyner’ ilanları üzerinden yüzlerce vatandaşı dolandırdıkları belirlendi. Başkalarına ait telefon numaralarını kullanarak yakalanmamaya çalıştıkları tespit edilirken, çete lideri S.B.’nin 32 adet aranmasının ve 1 yıl kesinleşmiş hapsi cezasının, Y.M.’nin 30 adet suç kaydı ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapsi cezasının, D.T.’nin 5 adet dolandırıcılıktan suç kaydının, A.M.K.’nin farklı suçlardan 14 adet suç kaydının, T.Y.’nin ise hırsızlıktan 4 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.