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Verdi, Haydn ve Mozart'ın besteleri BBDSO sahnesinde

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, müzik tarihinin önemli bestecilerinden Verdi, Haydn ve Mozart'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturacak

27 Kasım 2018 Salı 16:56
Verdi, Haydn ve Mozart'ın besteleri BBDSO sahnesinde

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, müzik tarihinin en önemli bestecilerinin eserleriyle seyirci karşısına çıkacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre konserde, İtalyan opera geleneğinin temsilcilerinden Guiseppe Verdi'nin "Nabucco operası uvertürü" ile dahi besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Jüpiter" başlıklı son senfonisi olan 41. Senfoni çalınacak.

Seyirci, orkestranın sanatçısı Gülgün Sarısözen'in solistliğinde, yine klasik dönemin simge bestecilerinden Joseph Haydn'ın "do majör çello konçertosu"nu da dinleyecek.

Şef ve besteci Kıvanç Tepe'nin yöneteceği konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Kasım'da saat 20.00'de başlayacak.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:56
  1. BBDSO
  2. Bursa

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