'Ver papazı, al papazı' ajan Brunson'ı korkutmuş

Serbest bırakılmasının ardından soluğu ABD'de alan Brunson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a, "Ver papazı, al papazı" şeklindeki çağrısını duyduğunda çok korktuğunu söyledi. Durumunun siyasi bir meseleye dö-nüştüğünü ifade eden Brunson, "Bu kolay çözülecek bir şey değildi. Çünkü siyasi bir konuya dönüştü. Amerikan hükümeti Türk hükümetiyle çok görüşmeler yaptı. Trump'un yaptırım sözünden dolayı da çok korktum. Türkiye'nin zarar görmesini istemedik. Bunun sorumlusu yalancı tanıklar ve onların tanıklığını kabul eden makam" dedi. Cezaevine atılana kadar Fethullahçı'yla hiç tanışıklığının olmadığını söyleyen Brunson, "Türkiye'de en çok neyi özledin?" sorusuna "Simit" cevabını verdi.