Venüs cep telefon fiyatı nedir? Vestel Venüs akıllı telefon fiyatları ve modelleri fiyat listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Venüs cep telefonu fiyatları nedir? Venüs telefonları kaçtan satılıyor? Venüs telefonlarının özellikleri? Vestel akıllı telefon fiyatları ve modelleri. İşte detaylar15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Venüs cep telefonu fiyatları nedir? Venüs telefonları kaçtan satılıyor? Venüs telefonlarının özellikleri
Vestel Venüs Z20
Ekran: 18:9 Full HD Plus 5.65" Incell Ekran
Kamera: 16MP+5MP Çift Arka/ 8MP Ön Kamera, Portre Modu ve 4K Video Kaydı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 2.2 Ghz 8 Çekirdekli İşlemci
Bellek/Depolama: 4 GB RAM, 64 GB Dahili Hafıza
GPU:Qualcomm Adreno 508 GPU, 650MHz
Resmi satış fiyatı: 2499 TL
Vestel Venus E3 Akıllı Telefon (Altın)
Çözünürlük: 1280x720
Model : Venus E3
Garanti Süresi : 2 Yıl
İşlemci Tipi : MediaTek 6737
Fiyatı: 699,00 TL
Vestel Venus V4 Akıllı Telefon (Altın)
Bazı özellikleri
Çözünürlük : 1280x720
Model : Venus V4 32GB
Garanti Süresi : 2 Yıl
İşlemci Tipi : Mediatek 6737
Fiyatı: 999,00 TL
Vestel Venüs Z10 (Vestel Garantili)
Ön (Selfie) Kamera8,0 MP
Dahili Hafıza 64 GB
RAM Kapasitesi 4 GB RAM
Pil Gücü3050 mAh
Garanti TipiResmi Distribütör Garantili
Ekran Boyutu5,5 inç
Kamera Çözünürlüğü13 MP
Çift Hatlı Yok
İşlemci Kapasitesi 1,4 GHz Octa Core
Fiyatı: 1.329,00 TL
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