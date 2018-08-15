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Venüs cep telefon fiyatı nedir? Vestel Venüs akıllı telefon fiyatları ve modelleri fiyat listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Venüs cep telefonu fiyatları nedir? Venüs telefonları kaçtan satılıyor? Venüs telefonlarının özellikleri? Vestel akıllı telefon fiyatları ve modelleri. İşte detaylar

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:43
Venüs cep telefon fiyatı nedir? Vestel Venüs akıllı telefon fiyatları ve modelleri fiyat listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Venüs cep telefonu fiyatları nedir? Venüs telefonları kaçtan satılıyor? Venüs telefonlarının özellikleri

Vestel Venüs Z20

Ekran: 18:9 Full HD Plus 5.65" Incell Ekran

Kamera: 16MP+5MP Çift Arka/ 8MP Ön Kamera, Portre Modu ve 4K Video Kaydı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 2.2 Ghz 8 Çekirdekli İşlemci

Bellek/Depolama: 4 GB RAM, 64 GB Dahili Hafıza

GPU:Qualcomm Adreno 508 GPU, 650MHz

Resmi satış fiyatı: 2499 TL

Vestel Venus E3 Akıllı Telefon (Altın)

Çözünürlük: 1280x720

Model : Venus E3

Garanti Süresi : 2 Yıl

İşlemci Tipi : MediaTek 6737

Fiyatı: 699,00 TL

Vestel Venus V4 Akıllı Telefon (Altın)

Bazı özellikleri

Çözünürlük : 1280x720

Model : Venus V4 32GB

Garanti Süresi : 2 Yıl

İşlemci Tipi : Mediatek 6737

Fiyatı: 999,00 TL

Vestel Venüs Z10 (Vestel Garantili)

Ön (Selfie) Kamera8,0 MP

Dahili Hafıza 64 GB

RAM Kapasitesi 4 GB RAM

Pil Gücü3050 mAh

Garanti TipiResmi Distribütör Garantili

Ekran Boyutu5,5 inç

Kamera Çözünürlüğü13 MP

Çift Hatlı Yok

İşlemci Kapasitesi 1,4 GHz Octa Core

Fiyatı: 1.329,00 TL

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:43
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