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Korona Virüs Ventilli maske nedir? Uçaklarda ventilli maske takmak neden sakıncalı?
Korona Virüs

Ventilli maske nedir? Uçaklarda ventilli maske takmak neden sakıncalı?

Koronavirüs salgınından korunmak için maske takmak artık çoğu alanlarda zorunlu hale geldi. Maskenin de pek çok çeşidi bulunuyor. Venttili maske ile ilgili uçakta takılmasının sakıncalı olduğu söyleniyor. Peki ventilli maske nedir? Uçakta takmak neden sakıncalı?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:28:00 -
Ventilli maske nedir? Uçaklarda ventilli maske takmak neden sakıncalı?

Bazı uçak firmaları ventilli maskenin takımını yasakladı. Peki bu bahsedilen ventilli maske nedir, neden uçaklarda takılması tehlikeli?

Ventilli maske nedir?

Ventilli maske, maskelerin üzerinde ventil isimli plastik parçaları bulunan filtreli diye isimlendirilen maskelerdir. Filtreli maskeler tek taraflı iş gören, havayı olduğu gibi dışarı çıkaran parçalardır. Maskenin geri kalanının tamamı filtredir. Ventil, filtreleme görevini yerine getirmemektedir.

Uçaklarda ventilli maske takmak neden sakıncalı?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ventil isimli plastik kısım, filtreli maskelerde yalnızca tek taraflı çalışıyor ve havanın rahatlıkla dışarı çıkmasını sağlıyor. Ventil maskelerin özelliği nefesinizi içeride tutmaz ön yüzdeki plastik yuvarlık kısım olan ventil aracılığı ile nefesinizi dışarıya aktarır. Bu durum virüs için oldukça sıkıntılı bir durumdur. Ventil maske kullanan koronavirüs hastaları hastalığı çok rahat bir şekilde hastalığı başkalarına geçirebilirler.

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