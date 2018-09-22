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Venezule lideri Maduro ile görüşen Mevlüt Çavuşoğlu'ndan mesaj

Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağını açıkladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:53
Venezule lideri Maduro ile görüşen Mevlüt Çavuşoğlu'ndan mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te kabul edildi.

Çavuşoğlu, görüşme sonunda düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'daki temaslarında Türkiye ile bu ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve mesajlarını, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ilettiklerini aktaran Çavuşoğlu, görüşmede Maduro'nun da kendisiyle görüşlerini paylaştığına değindi.

Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantılarda gördüm ki iki ülke arasında kardeşlik ilişkileri var ve içinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız. Biz her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağız." diye konuştu.

Venezuela'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu ayrıca, görüşmede Devlet Başkanı yardımcılarından Tareck El Aissami'nin de bulunduğu bilgisini paylaştı.

"İki kardeş millet ve iki bağımsız devlet" vurgusu
Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez de konuşmasında, iki ülke arasında altın ve enerji alanında gelişmekle olan ilişkiler bulunduğuna işaret ederek bu bağı daha da derinleştirmek ve genişletmek için bir araya geldiklerini anlattı.

Venezuela ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha da sağlamlaştırmak ve genişletmek amacında olduklarını kaydeden Rodriguez, özellikle son dönemde "iki kardeş millet ve iki bağımsız devlet" arasında oluşan bağlara dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun iki yıl önce Bağlantısızlar Hareketi toplantısı için ülkesinin Margarita Adası'na yaptığı ziyareti hatırlatan Rodriguez, Türkiye ve Venezuela arasında sadece ikili ilişkiler alanında değil tüm uluslararası platformlarda eşit, saygılı ve güvene dayalı bir dünya için iş birliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

İki ülkenin dış politikadaki ortak hareketine de dikkati çeken Rodriguez, "Türkiye neredeyse Venezuela orada, Venezuela neredeyse Türkiye orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan selam yollamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 07:53
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