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Venezüella Petrol Bakanı OPEC Konferansı Başkanı seçildi

OPEC tarafından yayınlanan bildiride, Venezüella Petrol Bakanı Manuel Quevedo’nun, BAE Enerji Bakanı Suhail El-Mazrui’nin yerine OPEC Konferansı başkanı seçildiği açıklandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 08:00
Venezüella Petrol Bakanı OPEC Konferansı Başkanı seçildi

Venezüella Petrol Bakanı Manuel Quevedo’nun, BAE Enerji Bakanı Suhail El-Mazrui’nin yerine OPEC Konferansı başkanı seçildiği açıklandı.

OPEC tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Konferans, Venezüella Cumhuriyeti Petrol Bakanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez’i görev süresi 1 Ocak 2019’da başlamak üzere, bir yıllığına OPEC Konferansı Başkanı olarak seçti. Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Gitouni de aynı dönem için başkan yardımcısı olarak seçilmiştir.”

12 ülkenin birleşerek meydana getirdiği 'Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü' OPEC, dünya üzerindeki petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduruyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 08:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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