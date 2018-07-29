Venezuella neden Türkiye'yi tercih etti? Madde madde açıklandı

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Türk tarihini incelediklerini, Türkiye ile Venezuela’yı emperyalizme karşı mücadelenin yaklaştırdığını söyledi. Reyes, ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarına uymayacaklarını, İran’ın yanında olduklarını belirtti.

Büyükelçi Reyes, Aydınlık'tan İsmet Özçelik ile Türkiye-Venezuela ilişkilerini, ABD’nin yaptırım tehditlerini ve dünyadaki gelişmeleri konuştu. Venezuela Ankara Büyükelçiliğinde Ulusal Kanal ve Aydınlık’ın sorularını yanıtlayan Jose Gregorio Bracho Reyes şu mesajları verdi:

ABD YALNIZLAŞIYOR

ABD’nin en yakın müttefikleri bile ABD’ye güvenmeyeceklerini anladılar. Şu anda müttefikleriyle ciddi sorunlar yaşıyor. Aslında ABD dünyada yalnızlaşıyor.

Biz Türk tarihini yakından inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugün geldiği noktaya kolay gelmedi. Emperyalizmle mücadele ede ede ilerledi. Venezuela ile Türkiye’yi birbirine yaklaştıran da bu: emperyalizme karşı mücadele. Türkiye örnek alınması gereken bir ülke. Sürekli dış tehditlere maruz kaldı. Ama her seferinde direnmesini bildi.

İKİLİ İLİŞKİLER

İlişkilerimiz Cumhurbaşkanımız Chavez’in, Venezuella İstanbul Başkonsolosluğunu açma talimatı vermesiyle yeni bir döneme girdi. Bu talimat Bolivarcı politikaların bir parçasıydı. Sonrası hızla gelişti. Özellikle son 3-4 yıldır ilişkilerimiz çok gelişti. Şimdi meyvelerini almaya başladık. Ticaret hacmimiz de gelişti. Kısa sürede yaklaşık beş kat arttı. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimiz daha da artacak. Türkler Venezuela’daki bakirliği keşfetmeli. Başta tarım olmak üzere birçok alanda işbirliği olanaklarımız var. Geniş tarım alanlarında ortak üretim yapabiliriz. Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmak Venezuela’nın da lehine. Türkiye dünyanın birçok yerinde var. Latin Amerika’da da olmalı.

ABD’YE YANIT

Türkiye-Venezuela dostluğu, her alanda işbirliğinin artması, ABD’ye en güzel yanıttır. Bu işbirliğimiz genişleyerek sürmelidir. Bütün dünya emperyalizme karşı ortak hareket etmelidir.

ÇOK KUTUPLU DÜNYA

Venezuela da Türkiye de emperyalizmin hedefinde. Türk lirası üzerine oynanan oyunların farkındayız. Bizi birbirimize bağlayan da bu: düşmanımızın aynı olması. Emperyalist saldırı bizi işbirliğine zorluyor, bizi birbirimize daha da yaklaştırıyor.

Çok kutuplu dünya konusunda Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Biz bu konuda Türkiye’nin rolünün daha da artacağının bilincindeyiz. Kurmaya çalıştığımız çok kutuplu dünyada Türkiye çok önemli roller üstlenecektir.

Bu arada BRİC ülkeleri Güney Amerika’da toplandı. Bu toplantı çok kutuplu dünya için olumludur. Venezuela bu tür girişimleri ayakta alkışlar.

DOSTLARIMIZIN ÇOK OLDUĞUNU GÖRDÜK

ABD’nin tutumu nedeniyle Venezuela ekonomisi büyük zarar gördü. Sattığımız petrol paralarına bile bloke etti. Ama Venezuela kriz döneminde çok önemli bir şey keşfetti: dostlarının çok olduğunu. Bizim düşmanımız emperyalizm, halklar değil.

VENEZUELA’YA SALDIRI

ABD’de Venezuela’ya fiili olarak saldırmayı ve işgal etmeyi akıllarından geçirenler var. Panama’ya yaptıklarını yapmayı planlıyorlar. Ama böyle bir işgal mümkün değil. Venezuela kendini savunur. Venezuela, Panama değildir.

ABD Türkiye ve Venezuela yönetimlerine halk desteğini unutmamalıdır. İstikrarsızlaştırma ve darbe denemelerinin başarılı olmadığını görmelidir. Türk halkı da Venezuela halkı da bundan önceki denemeleri başarısızlığa uğratmıştır.

ALTIN KONUSU GÜVENİMİZİN SİMGESİ

“Venezuela birçok cephede mücadele veriyor. ABD halkımızı yaptırımlarla teslim almaya çalışıyor. Venzuela altınlarını daha önce İsviçre’de rafine ettiriyordu. İsviçre ABD’nin yaptırımlarının yanında yer aldı. Biz de tercihimizi Türkiye’ye çevirdik. Bu, Türkiye’ye güvenimizin simgesidir. Türkiye Cumhuriyeti baskılara boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti. Ülkesinin kararlarının Washington’dan, Brüksel’den alınmadığını gösterdi.”

YAPTIRIMLARA KARŞI İRAN’IN YANINDAYIZ

“Bizler antiemperyalistiz. Tek taraflı yaptırımlar ve baskılarla karşı karşıyayız. İran’a yıllardır yaptırım uygulanıyor, şimdi yenileri devreye girecek. Ama hemen söyleyeyim. Bu yaptırımlar kimseye yarar sağlamadı. Bundan sonra da sağlamaz. Geçmişte Küba’ya yapılanlardan, İran’a yapılanlardan sonuç alınamadı. Venezuela da aynı durumda. Ama direniyoruz. Venezüela olarak İran’ın yanındayız.”

THY VENEZUELA’YI MERKEZ YAPMALI

“THY Türkiye-Venezuela arasında doğrudan uçuşlara başlamalı. Sadece uçuşla da kalmamalı. Amerika kıtasına uçuşlar için Venezuela’yı merkez yapabilir. Bunun için görüşmeleriz sürüyor.”