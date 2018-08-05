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Venezuella Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkent Caracas'ta düzenlenen askeri törenlerde yaptığı konuşma esnasında bomba yüklü bir drone patlatıldı. Maduro olay yerinden uzaklaştırılırken 7 askerin yaralandığı bildirildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 03:13

Venezuella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Maduro'nun konuşması sırasında tören alanına üzerinde patlayıcı bulunan drone ile saldırı düzenlenmek istendiğini açıkladı. Rodriguez, Maduro'nun herhangi bir yara almadığını ve güvenli bir yerde olduğu bilgisini paylaştı.

Rodriques ayrıca, patlama sırasında 7 askerin yaralandığını açıkladı.

NE OLDU?

Başkent Caracas'ta askeri bir törende konuşma yapan Maduro ve yanındaki heyet patlama sesiyle irkildi. Patlama sonrasında törene katılan askerlerin ve insanların bir anda kaçmaya başladı, bu görüntülerin hemen arkasından televizyon yayını kesildi.

Nicolas Maduro kimdir?

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 03:13
  1. Venezuela
  2. Maduro
  3. suikast

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