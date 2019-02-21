Venezuela'ya yaptırım ABD'ye maliyetli oldu

CARACAS (AA) - ABD'nin Venezuela'nın ulusal petrol şirketi PDVSA'ya getirdiği yaptırımların, kendi rafinerilerini vurduğu ve küresel enerji pazarında domino etkisine yol açtığı belirtildi.

CNN'in haberine göre, Washington'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla 28 Ocak'ta uygulamaya koyduğu yaptırımlar, ABD rafinelerini ağır petrol için alternatif kaynaklar bulma sorunu ile karşı karşıya bıraktı.

Benzin, dizel ve jet yakıtı üretmek için ABD'de bulunan hafif petrol ile Venezuela'dan gelen ağır ham petrolü harmanlayan Citgo, Chevron ve Valero liderliğindeki ABD körfez rafinerilerinin üretimi yaptırımlar nedeniyle düştü.

Kanada, Suudi Arabistan ve Meksika'nın ardından ABD'nin dördüncü petrol ihracatçısı olan Venezuela'dan petrol alamayan bu şirketler, açığı kapatmaya çalışıyor.

Chevron İcra Kurulu Başkanı Mike Wirth, Şubat başında yaptığı açıklamada, şirketin günde ortalama 70 bin varil ham petrolle çalışan Mississippi rafinerisine olan tedariki sürdürmek için "acil durum planını" devreye soktuğunu söyledi.

PDVSA ile ortaklığı bulunan diğer Batılı firmalar da anlaşmazlığın ortasında kalırken, Rabobank Enerji Stratejisti Ryan Fitzmaurice, geçen hafta müşterilerine gönderdiği bir raporda, "yaptırımların, petrol arzı üzerinde felç edici bir etkiye neden olduğunu" yazdı.



















