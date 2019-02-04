0553 313 94 23

"Venezuela'ya her türlü dış müdahaleden kaçınılmalı"

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos:- "Demokratik çözüm, Venezuela halkının kendi geleceğine karar vermesi anlamına geliyor"- "(AB'nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyacağı ortak bildiri) Anlaşamadığımız hususlar var"

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:56
"Venezuela'ya her türlü dış müdahaleden kaçınılmalı"

BRÜKSEL (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Venezuela'ya her türlü dış müdahaleden kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Katrougalos, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'da demokratik ve barışçıl çözümün önemine işaret ederek "Demokratik çözüm, Venezuela halkının kendi geleceğine karar vermesi anlamına geliyor. (Venezuela'ya) Her türlü dış müdahaleden kaçınılmalıdır." diye konuştu.

Uluslararası toplumun Venezuela'da tek rolünün tansiyonu düşürmek ve adil seçimlerin yapılmasını sağlamak olduğuna dikkati çeken Katrougalos, "Adil seçimler, ülkede kutuplaşmış olan toplumu ve siyasi sistemi yeniden bir araya getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Katrougalos, 28 AB üyesinin, yayımlamayı planladığı, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ortak bildiriye ilişkin ise "(AB içerisinde) Anlaşamadığımız hususlar var." dedi.

Avrupa'da bugün art arda yapılan açıklamalarda İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka ve Çekya Venezuela'da Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

İtalyan hükümeti ise koalisyon ortaklarından sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) karşı çıkmasından dolayı Guaido'yu tanıyan bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:56
  1. AB
  2. Katrougalos
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalın: "Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir."
    1. Kalın: "Kim tarafından gelirse gelsin..
    2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ocak..
    3. FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli..
    4. İbrahim Kalın: "(Fırat'ın doğusu) Bu..
    5. Borsa günü düşüşle tamamladı
    6. Yağmurdan sonra oluşan gölete düşen..
    7. İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    8. İbrahim Kalın: "Münbiç ve Fırat'ın..
    9. Motosiklet tutkunu Musa, kazada öldü
    10. Şeyh Temim Kuveyt Emiri'ne milli takım..
    11. Unutkanlığa ne iyi gelir?
    12. CHP'nin HDP-PKK sempatizanı Kadıköy..
    13. Otomobil istinat duvarına çarptı: Baba..
    14. CHP MYK toplantısı
    15. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM..
    16. Yolda geçen süreler mesaiden sayılır mı?
    17. Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 7..
    18. Sakarya bisiklet organizasyonlarına ev..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
    20. Tabure, bıçak ve silahlı kavgaya 3..
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"