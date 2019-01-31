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Darbe yapılmak istenen Venezuela'ya 2 uçak dolusu altın gönderildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe yapmak istediği Venezuela'ya ait Rusya'da bulunan altınlar, 2 Rus uçağıyla Dubai'de nakit paraya çevrilerek ülkeye geri getirildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 22:18
Darbe yapılmak istenen Venezuela'ya 2 uçak dolusu altın gönderildi

Venezuela'da yaşanan yönetim krizi devam ederken Rus basını ilginç bir iddia ortaya attı.

Rus gazetesi "Novaya Gazeta" tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Rusya'ya ait Boeing 757 tipindeki iki yolcu uçağı, Dubai'ye uğradıktan sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'a büyük miktarda nakitle iniş yaptı.

Haberde Dubai'ye inen altın yüklü Rus uçaklarının Birleşik Arap Emirliği Merkez Bankası'na bağlı zırhlı araçlar ve bir grup yetkili tarafından karşıladığı ve ardından uçaklara büyük miktarda nakit para yüklendiği öne sürüldü.

Altınlar Rusya'da saklanıyordu

İddiaların sahibi Novaya Gazeta, bu altınların Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nda saklanan Venezuela altınları olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca uçağın Dubai'den kalkmasıyla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "Ülkeye bir milyar euro tahsis ediyorum" açıklamasının eşzamanlı olduğunu ve tesadüf olamayacağı belirtildi.

Ayrıca gazete, Venezuela'dan Rusya'ya altın götürme teşebbüslerinin Venezuela parlamentosunda da tartışıldığını hatırlattı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 22:18
  1. Rusya
  2. Dubai
  3. Merkez Bankası
  4. Boeing
  5. Venezuela
  6. Nicolas Maduro
  7. Maduro

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji44 dk önce
    böylece Venezuelanın altınları gıdıyor yavas yavas. Abd ne uyanık ulke,buyuk ıhtımalle onlar DUBAI de satın aldı o altınları vay uyanıklar vay.

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