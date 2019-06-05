Alman bankası Venezuela'nın tonlarca altınına el koydu! Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 2016 yılında verilen kredinin geri ödemesiyle ilgili anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela'ya ait 20 ton altına el koyduğu ileri sürüldü.

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Venezuela, 2016 yılında Almanya'yla yaptığı 750 milyon dolarlık kredi anlaşmasında 20 ton altını ipotek verdi. Anlaşmayı tek taraflı feshetti Venezuela'nın 2021'de sona erecek anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesi üzerine Deutsche Bank, anlaşmayı tek taraflı feshederek altına el koydu. Bloomberg, Deutsche Bank yetkilileri ile Venezuela hükümetinden temsilcilerin konu hakkında yorumdan kaçındığını ifade etti. Venezuela Merkez Bankası, ABD'nin yaptırımlarını bypass etmek için geçen ay 570 milyon dolar değerinde 15 ton altın satışı yapmıştı. Bu satış sonucunda Venezuela'nın altın rezervleri, 7.9 milyar dolarla son 29 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

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