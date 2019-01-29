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"Venezuela'nın Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz"

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos:- "Venezuela'nın Güney Amerika'da Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz. Halkın demokrasi ve refah içinde sadece kendi menfaatleri için demokratik haklarını kullanmasını arzu ediyoruz"

29 Ocak 2019 Salı 23:38
"Venezuela'nın Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz"

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Venezuela'da yaşanan siyasi krize ilişkin, "Venezuela'nın Güney Amerika'da Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Katrougalos yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da sosyal barışın yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) içerisinde bölgede nüfuzu olan ülkelerin ara bulucu rolü oynaması gerektiğini belirten Katrougalos, "Biz bu anlaşmazlıkların üstesinden gelmenin tek yolunun siyasi diyalog olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Katrougalos, AB'nin tek bir tutum etrafında buluşması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"AB, başka büyük güçlerin aldığı inisiyatiflerin gerisinde kalmamalı, demokrasiye tam saygı duyulmalı ve muhalefetin istiyor göründüğü gibi ordunun gelişmeleri etkileyen bir faktör olmasına izin verilmemeli."

AB gayri resmi dışişleri bakanları toplantısında bu fikirler ile hareket edilmesini umduklarına dikkati çeken Katrougalos, "Venezuela'nın Güney Amerika'da Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz. Biz halkın demokrasi ve refah içinde sadece kendi menfaatleri için demokratik haklarını kullanmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini duyurmuştu. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini belirtmişti.

Yunanistan'da iktidardaki SYRIZA partisi Merkez Kurul Başkanı Panos Skourletis, "Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tam destek verdiklerini" açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 23:38
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