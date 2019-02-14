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Venezuelalı muhalifler PDVSA ve Citgo'ya "yeni yöneticiler" atadı

14 Şubat 2019 Perşembe 00:01
Venezuelalı muhalifler PDVSA ve Citgo'ya "yeni yöneticiler" atadı

CARACAS (AA) - Venezuela'da yetkisi bulunmayan, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis, ABD'nin 28 Ocak'ta yaptırım kararı aldığı devlet petrol şirketi PDVSA ile ABD'de PDVSA'nın anaparası ile kurulan petrokimya şirketi Citgo'ya "yeni yöneticiler" atadı.

Mecliste yapılan oturumda, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince "geçici devlet başkanı" olarak tanınan Guaido'nun, Petrol ve Enerji Kalıcı Komisyonu'na daha önce sunduğu isimler kabul edildi.

Ulusal Meclisin aldığı karara göre, PDVSA'ya Simon Antune'nin özel yöneticiliğinde Gustavo Velasquez, Carlos Jose Balza, Ricardo Prada ve David Smolansky atanırken, Citgo'nun yönetimine ise Luisa Palacios, Edgar Rincon, Luis Urdaneta, Angel Olmeta, Andres Padilla ve Rick Esser getirildi.

Kararın hemen öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Guiado, "Yeni yönetim liyakat sahibi, yolsuzluktan uzak ve parti üyesi olmayan isimlerden belirlenecek." ifadelerini kullanmış ve Citgo'ya atanan Palacios'un bu makamdaki ilk kadın olmasına dikkati çekmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD ile birçok batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Juan Guaido, PDVSA'ya yaptırım uygulandığı gün, banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

Önceki yaptırımları yüzünden Citgo Petroleum, Ağustos 2017'den bu yana Venezuela'ya para transferi gerçekleştiremiyor. Şirket, bunun yerine, Venezuela ve diğer ülkelere rafine edilmiş petrol ve petrol ürünleri satıyor.

Venezuela petrolünün ABD'deki en büyük ithalatçısı olan Citgo'nun ABD'de 3 bin 500 çalışanı, 5 binden fazla benzin istasyonu, 9 boru hattı ve günlük ortalama 760 bin varillik ham petrolü işleyen 3 rafinerisi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 00:01
  1. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  2. Venezuela Ulusal Meclisi
  3. Venezuela'daki siyasi kriz

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