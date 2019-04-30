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Venezuelalı muhalif lider Lopez Şili Büyükelçiliğine sığındı

Ev hapsindeki eski muhalefet lideri Leopoldo Lopez ve ailesinin Şili'nin Caracas Büyükelçiliğine ait resmi konutunda olduğu açıklandı

30 Nisan 2019 Salı 23:37
Venezuelalı muhalif lider Lopez Şili Büyükelçiliğine sığındı

CARACAS (AA) - İki yıldan beri ev hapsinde olan ve kendini geçici "devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun sabah saatlerinde askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet ettiği görüntülerde yer alan Venezuela'da eski muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutuna gittiği bildirildi.

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, sosyal medya hesabından Leopoldo Lopez'in, eşi ve kızıyla birlikte Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutunda olduğunu açıkladı.

Ampuero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lilian Tintori ve kızı, Caracas'taki diplomatik misyonumuza konuk olarak girdiler. Birkaç dakika önce eşi Leopoldo Lopez de ailesine katıldı. Şili, Venezuelalı demokratlarla olan bağlılığını yineledi." ifadesini kullandı.

Venezuela'da eski muhalefet ve Voluntad Partisinin lideri Lopez, ülkede 2014'de meydana gelen hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 3 yıl hapiste yatan Lopez'in cezası 2017'nin temmuz ayında ev hapsine çevrilmişti.

O zamandan bu yana ev hapsinde bulunan Lopez, sabah saatlerinde Guaido'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan halka ve askerlere anayasayı korumak için sokağa çıkma çağrısı yaptığı görüntülerde yer almıştı.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:37
  1. Leopoldo Lopez
  2. Venezuela'da darbe girişimi

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