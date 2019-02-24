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Venezuelalı muhalif lider Guaido, ABD Başkan Yardımcısı ile görüşecek

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Bogota'da düzenlenecek Lima Grubu toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşeceğini açıkladı

24 Şubat 2019 Pazar 10:37
Venezuelalı muhalif lider Guaido, ABD Başkan Yardımcısı ile görüşecek

CUCUTA (AA) - Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yapılacak Lima Grubu toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceğini açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ve Guaido, Venezuela ile sınır kenti Cucuta’da basın toplantısı düzenledi.

Guaido, acil insani yardım geçirme talebi nedeniyle farklı sınır kapılarında yaşanan çatışmalara ilişkin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu suçlayarak, “Bugün açların ihtiyacı olan gıdayı, hastaların ihtiyacı olan ilacı yakmaktan çekinmeyen bir adam gördük.” ifadelerini kullandı.

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan ve son kararlarına Meksika’nın katılmadığı Lima Grubunun Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yarın düzenleyeceği zirveye katılacağını duyuran Guaido, burada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceğini vurguladı.

Guaido, Pence ile yapacağı görüşmede, ülkesiyle alakalı diplomatik girişimler ve iş birliği konularının gündemde olacağı bilgisini paylaştı.

Venezuela ordusunun Devlet Başkanı Maduro’ya itaat etmek zorunda olmadığını ifade eden Guaido, bundan sonra muhalefeti sürekli eylem düzenlemeye çağırdı.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque de Venezuela’daki sürecin “geri dönüşü olmadığını” savunarak, Maduro’yu diplomatik anlamda sıkıştırmaya devam etmenin önemini yineledi.

Bu arada, Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo da ülkesinde, Venezuela’ya “insani yardım” malzemesi sokma girişimi sırasında çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Olaylarlarda toplam 285 kişinin yaralandığını ve bu yaralılardan 30’unun Kolombiya vatandaşı olduğunu kaydeden Trujillo, Kolombiya’ya sığınan asker sayısının ise 61’e yükseldiği bildirdi.

Venezuela'nın sınırında "insani yardım" çıkmazı sürerken, başkent Caracas'ta hükümet yanlıları binlerce kişinin katılımıyla Nicolas Maduro'ya destek mitingi düzenlemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro burada yaptığı konuşmada, "Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem. Bu yüzden Kolombiya ile her türlü siyasi ve diplomatik ilişkinin kesilmesi kararını aldım." diyerek Kolombiyalı diplomatlara Venezuela'yı terk etmeleri için 24 saat vermişti.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo Almagro ise Maduro'nun ülkesiyle siyasi ve diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadığını belirterek, Kolombiya'nın Venezuela'da meşru devlet başkanı olarak Maduro'yu değil, Juan Guaido'yu tanıdığını açıklamıştı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:37
  1. Guaido
  2. Maduro
  3. Mike Pence
  4. Venezuela'daki siyasi kriz

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