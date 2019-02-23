Venezuelalı 3 asker Kolombiya'ya sığındı

CUCUTA (AA) - Venezuela ordusuna mensup 3 asker Venezuela hükümetinin kapattığı Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü üzerinden Kolombiya'ya sığındı.

Kolombiya göçmenlik idaresi Migracion Colombia'nın aktardığına göre, Venezuela ordusundan 3 asker, Kolombiya'nın Cucuta ve Venezuela'nın San Antonio del Tachira kentlerini birbirine bağlayan Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü'ne gelerek ülkelerinden ayrılmak için yardım istedi.

Venezuela hükümetinin dün kapattığı köprüye iki zırhlı araçla gelen askerler Migracion Colombia yetkililerinin gözetiminde Kolombiya tarafına alındı. Öte yandan, Venezuela'nın Kolombiya sınırındaki Urena kentinde, bir grup Venezuelalı Kolombiya'ya geçmeye çalıştı. Urena'da yaşayıp Kolombiya tarafındaki Cucuta kentinde çalışan halk ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bu arada, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkı kitleler halinde insani yardımın ülkeye girebilmesini sağlamak için sokağa çıkmaya çağırdı. Pasif gösteri çağrısı yapan Guaido, silahlı kuvvetlerden, ülkeye insani yardım girişini engellememeleri talebini yineledi.

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