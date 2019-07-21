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Venezuela'dan şoke eden açıklama: Hava sahamızda tespit ettk

Venezuela Savunma Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde keşif yapan bir ABD uçağı tespit ettiklerini duyurdu.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:53
Venezuela'dan şoke eden açıklama: Hava sahamızda tespit ettk

Venezuela Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında ABD’ye ait bir radyoelektronik keşif uçağının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen gün Venezüella hava sahasında ABD’ye ait bir radyoelektronik keşif uçağının tespit edildiği belirtildi.

“Silahlı Kuvvetler, 19 Temmuz 2019’da saat 9:52’de (TSİ 16.52) Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karayip Denizi’nin kuzeybatısından (başkent Caracas’ın yakınlarındaki) Maiquetia yönünde ilerleyen bir uçağın tespit edildiğini bildirdi. Uçağın aidiyetinin saptanması amacıyla önleyici uçakları gönderme emri verildi” denen açıklamada, şöyle devam edildi:

“11.33’te (TSİ 18.33) ABD’ye ait EP-3E (radyoelektronik keşif) uçağının söz konusu olduğu görsel olarak saptandı. Uçakla iletişime geçme girişimleri başarısız oldu. Uçak rotasını değiştirdi, kendisine hava sahamızdan 11.43’te (TSİ 18.43) ayrılıncaya kadar eşlik edildi.”

Bakanlık ayrıca bunun Venezüella hava sahasının ilk ihlali olmadığını kaydederek, olayın dışarıda viddi bir tehdit olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:53
  1. ABD
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