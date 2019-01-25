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Venezuela’dan küresel haydut ABD’ye geçit yok

Petro-doların önündeki ‘potansiyel’ engelleri kaldırmak için Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD, şimdi de Latin Amerika ülkelerini hedef alıyor. 15.6 trilyon dolar değerinde petrolü elinde bulunduran Venezuela’yı uyguladığı ambargolarla açlığa mahkum eden ABD, demokratik yollarla seçilmiş Nicolas Maduro yönetimini darbeyle devirmek için düğmeye bastı.

25 Ocak 2019 Cuma 10:58
Venezuela’dan küresel haydut ABD’ye geçit yok

Dünyada bozgunculuğun ve emperyalizmin bayraktarlığını yapan ABD’nin petrol savaşı yeniden başladı. Daha önce Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’deki petrol yataklarını ele geçirmek için milyonlarca insanı katleden küresel haydut ABD, ‘petrol zengini’ olarak bilinmesine rağmen emparyalistler tarafından uygulanan ambargolarla açlığa mahkum edilen Venezuela’ya bir kez daha darbe girişiminde bulundu. Demokratik yollarla seçilmiş Nicolas Maduro yönetimini darbeyle devirmek için düğmeye basan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını açıkladı. Küresel siyasete “ben ve ötekiler” diye bakan Trump’ın ‘haydut’ Amerikası’na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD’nin sömürüsüne karşı geldiği için hedef tahtasına oturtulan Maduro’ya “Dik dur yanındayız!” mesajını iletti.

Yerli işbirlikçileri sahaya sürdü

Küresel çıkarları için ve birçok ülkeyi felakete sürükleyen ABD, şimdi de Latin Amerika ülkelerini hedef alıyor. 11 Eylül bahanesiyle Afganistan’ı işgal edip mazlum coğrafyayı uyuşturucu tarlasına çeviren, Irak petrolünü sel gibi kendisine akıtan ABD, yalancı Arap baharı ile Libya’yı bombalayıp ülkedeki 40 milyar varil petrolü ele geçirdi. 2,5 milyar varil petrolün bulunduğu Suriye’yi terör örgütü PYD/PKK ile birlikte işgal eden küresel haydut, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Venezuela’da ise ülke içerisinde devşirdiği yerli işbirlikçilerini sahaya sürdü. 15.6 trilyon dolar değerinde 298 milyar varil petrolü elinde bulunduran Venezuela’yı uyguladığı ambargolarla açlığa mahkum eden ABD, demokratik yollarla seçilmiş Nicolas Maduro yönetimini darbeyle devirmek için düğmeye bastı. Demokrasi adına skandal bir karar veren ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını açıkladı. Trump’ın kararı öncesinde ülkede sokak olayları şiddetini artırdı. Ülkenin Chacaito bölgesinde, Maduro karşıtları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar başlamıştı.

Erdoğan cesaret verdi

ABD’nin dolar savaşından zaferle ayrılan Türkiye ise emperyalizmin kıskacından kurtulmaya çalışan ve bunu yaparken de ağır ekonomik bedeller ödemek zorunda bırakılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya “Dik dur yanındayız!” mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cesaret alan Rusya, Meksika, Bolivya ve Küba da Amerikan emperyalizmine karşın Venezuela’nın yanında olduklarını iletti. Batılı ülkelerin sessiz kaldığı ABD’nin darbe girişimi kararına Kanada, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Peru, Ekvador, Costa Rika, Şili ve Arjantin gibi ülkelerin destek vermesi dikkat çekti.

2002’den beri bir çok darbe girişimi oldu

Venezuela’da Çavez döneminde de bir çok kez darbe girişimi olmuştu. Amerikan emperyalist politikalarına karşı duran Venezuela, 2002’den bu yana darbe girişimlerine alışık. Çavez’in kansere yakalanıp, ölmesi de kafa karıştırmıştı. Çünkü aynı dönemde Brezilya Devlet Başkanı Lua Lua da kanser olmuştu. ABD politikalarına kafa tutan iki liderden biri olan Çavez öldü, diğeri ise görevini bırakmak zorunda kaldı ve şu an hapiste. Çavez sonrası Maduro dönemin de darbe girişimleri tekrarlandı. Ağustos ayında Maduro’ya drone ile suikast yapmayı denediler, daha birkaç gün önce yine ordu içerisindeki bir grup darbeye kalkıştı.

Kriz patlak verdi?

Çavez döneminde Venezuela Rusya ile nükleer enerji anlaşması imzalamıştı. Sonrasında 2011 Japonya depreminde Japonya’daki nükleer sızıntı gerekçe gösterilerek, Amerikan baskılarıyla bu proje durduruldu. Daha sonra kuraklık nedeniyle Venezuela’da elektrik kesintileri yaşandı. Amerikan ambargoları da eklenince ekonomik kriz baş gösterdi ve petrol zengini bir ülke, açlık, fakirlik nedeniyle yağma olaylarının yaşandığı bir yer haline getirildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:58
  1. Donald Trump
  2. Venezuela
  3. Juan Guaido
  4. Maduro
  5. Trump
  6. Venezuela Ulusal Meclis Başkan

YORUM YAZ

  • ihsanihsan39 dk önce
    bu kahpe abd türkiyede de darbeler yaptırmadımı bizi geri bırakmadımı

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