0553 313 94 23

ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan korkunç haber: En az 120 ölü

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe planladığı Venezuela'da en az 80 saattir süren elektik kesintileri nedeniyle dolaylı yollardan ölenlerin sayısı ise 100'ü geçti.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:27
ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan korkunç haber: En az 120 ölü

Venezuela'da elektik kesintileri 80 saatten fazladır devam ediyor. Kesintiler en fazla hastaları vururken, Sağlık Çalışanları Ağı'ndan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi ile doğrudan alakalı olarak ölenlerin sayısı 21'i buldu. Enerji eksikliği nedeniyle dolaylı yollardan ölenlerin sayısı ise 100'ü geçti. Ulusal Hastane Araştırması tarafından yapılan ankette raporun sadece 40 önemli tıp merkezine dayandığı, ülke genelinden net bilgiler alınamadığı için rakamın çok daha yüksek olabileceği bildirildi.

Sağlık Bakanına göre amaç tedirgin etmek

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise bilgilerin önyargılı olduğunu ve nüfusu tedirgin etmek üzerine kurgulandığını açıkladı. Yetkili, bütün kamu hastanelerini incelediklerini, santrallerin yüzde 90'ının ise iki gün boyunca faaliyette bulunduğunu söyledi. Bu açıklamaya rağmen Cuma günü olduğu gibi, Maduro hükümeti Pazartesi günü ders yapılmayacağını ve elektrik olmadığı için bir günlük resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

500'den fazla yağmacı tutuklandı

Elektrik kesintileri yüzünden Venezuela'da yağma girişimleri arttı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre çoğu elektrik yetersizliği nedeniyle kapalı kalan süpermarketleri yağmalamaya çalışan yüzlerce kişi tutuklandı. Ürünlerin pek çoğu elektrik kesintisi nedeniyle soğutma sistemleri çalışmadığı için bozulmak üzere. Savunma Bakanı General Vladimir Padrino da ordunun "aktifdevriye" attığını duyurdu, şiddetin önlenmesi için "sakinleşme" çağrısı yaptı. 500’den fazla yağmacının tutuklandığını açıkladı.

6 tonluk tıbbi malzeme Kolombiya'da

ABD’nin Venezuela’ya gönderdiği 7'nci insani yardım uçağı Kolombiya'ya indi. Hercules C-130 tipi kargo uçağının içinde özellikle, hastaneleri dezenfekte eden malzemeler, lateks eldivenler, cerrahi önlükler ve maskelerin olduğuna dikkat çekildi. Daha önce Cucuta'da toplanan insanı yardımların ülkeye girmesini engelleyen Nicolas Maduro hükümetinin 6 tonluk yeni tıbbi malzemeyi kabul etme olasılığının düşük olduğu bildirildi. Şu anda Kolombiya sınırındaki Cucuta kentinde bulunan Las Tienditas toplama merkezindeki iki depoda 365 metrik ton bozulmayan gıda, ilaç, hijyenik malzeme ve diğer insani yardım ürünleri birikti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:27
  1. kolombiya
  2. venezuela
  3. Maduro
  4. Cucuta
  5. Carlos Alvarado
  6. Nicolas Maduro

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Maduro sırf Amerikadan yardım alınmasın diye Amerikanın gönderdiği ilaç, gıda yardımlarını yaktırıyor. İnsanlar aç, sefil kaldı. Daha çok kişi ölür Maduronun kafasıyla.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

4 kişinin yaralandığı olayda tüfek kullanan şüpheli tutuklandı
  1. 4 kişinin yaralandığı olayda tüfek..
  2. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler!..
  3. Sur Belediyesinden 140 personel..
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
  5. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
  6. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
  7. AK Parti'nin Hakkari mitingi
  8. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
  9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
  10. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
  11. Üvey annesini başını keserek öldüren..
  12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  13. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
  14. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
  15. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
  16. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
  17. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
  18. Osmangazi’de su kesintisi
  19. Kazayı izlerken kaza yaptılar
  20. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
  21. Kayıp keçileri jandarma buldu
  22. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
  23. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
  24. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
  25. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
  26. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
  27. Genç iş adamları eğitim programı sona..
  28. PTT dağıtım ve toplama merkez..
  29. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
  30. Spor inovasyonu programında,..
Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

Günün Karikatürü

10 Mart 2019
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!