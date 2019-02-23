Venezuela'dan Kolombiya ile ilişkileri kesme kararı

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Maduro, başkent Caracas'ta yaptığı konuşmada, "Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım." dedi.

Maduro, muhalefetin ülkeye zorla insani yardım sokma çabalarına aracılık etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Kolombiyalı diplomatik temsilcilere Venezuela'yı terk etmeleri için 24 saat süre verdi.

- Venezuela krizi



Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.



Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

