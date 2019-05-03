Venezuela'dan Brezilya'ya geçenlerin sayısı arttı

RIO DE JANEIRO (AA) - Ülkelerinde yaşanan son gelişmeler nedeniyle Brezilya'ya geçen Venezuelalıların sayısının hafta içinde arttığı bildirildi.

Brezilya ordusunun açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletindeki bir kontrol noktasında, salı ve çarşamba günü toplam bin 418 Venezuelalının kayıt yaptırdığı belirtildi.

Açıklamada, bu sayının bir hafta öncesinin üç katı olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Brezilya'daki Birleşmiş Milletler ofisi ise ülke polisinden edinilen rakamların, şubat ayında ülkeye günde ortalama 474 Venezuelalının giriş yaptığını ortaya koyduğunu açıkladı.

Maduro hükümeti, 21 Şubat'ta Brezilya sınırını kapatmıştı. Venezuelalı göçmenlerin Brezilya'ya geçmek için alternatif güzergahlar bulduğu sanılıyor.

Venezuela'da 3-4 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi, komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.



- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.