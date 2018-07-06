Venezuela'dan ABD'ye sert 'işgal' cevabı: Deneyin, kabusunuz olalım!

Trump'ın 2017'yi danışmanları ve bölgedeki müttefik ülkeleri Venezuela'yı işgale ikna etme çabasıyla geçirdiği yönündeki haberi değerlendiren Cabello, "Onlar, sonra buradan nasıl çıkacağını bile bilmiyor. Onlar, vatanımıza ayak batarsa toz yutacak. Onlar için yeni bir Vietnam, yeni bir kabus olacağız" dedi.



Cabello, bu sözleri, ‘vatan hainlerinin' eylemlerinin ele alındığı Anayasa Meclisi oturumunda sarf etti.

Öncesinde Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, orduyu Amerikan işgalini püskürmeye hazır olmaya çağırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya silahlı müdahale senaryosunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.