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Venezuela'dan ABD'ye sert 'işgal' cevabı: Deneyin, kabusunuz olalım!

Venezüela Anayasa Meclisi Başkanı Diosdado Cabello, ABD’nin ülkelerine müdahale kararı alması durumunda ‘yeni bir Vietnam’ oluşturacaklarını söyledi.

06 Temmuz 2018 Cuma 00:12
Venezuela'dan ABD'ye sert 'işgal' cevabı: Deneyin, kabusunuz olalım!

Trump'ın 2017'yi danışmanları ve bölgedeki müttefik ülkeleri Venezuela'yı işgale ikna etme çabasıyla geçirdiği yönündeki haberi değerlendiren Cabello, "Onlar, sonra buradan nasıl çıkacağını bile bilmiyor. Onlar, vatanımıza ayak batarsa toz yutacak. Onlar için yeni bir Vietnam, yeni bir kabus olacağız" dedi.

Cabello, bu sözleri, ‘vatan hainlerinin' eylemlerinin ele alındığı Anayasa Meclisi oturumunda sarf etti.

Öncesinde Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, orduyu Amerikan işgalini püskürmeye hazır olmaya çağırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya silahlı müdahale senaryosunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 00:12
  1. Nikolas Maduro
  2. Venezuela
  3. ABD
  4. Venezuela işgal açıklaması

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