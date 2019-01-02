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Venezuela'dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya kınama

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Perulu mevkidaşıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "baskıyı artırma" konusunu görüştüğü belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında kınama yayımladı

02 Ocak 2019 Çarşamba 23:23
Venezuela'dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya kınama

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya daha fazla baskı yapılması için" Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio ile görüştüğü belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında kınama yayımladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yemin töreni için bu ülkede bulunan ve Kolombiya'yı da ziyaret edecek Pompoe'nun, bölgeye, "Venezuela'daki rejimin zor kullanılarak devrilmesinin" yollarının aramak amacıyla geldiği öne sürüldü.

Açıklamada, Pompeo'un, burada Peru Dışişleri Bakanı Popolizio ile yaptığı ve "Maduro'ya baskı artırma noktasında mutabık kalındığı" iddiasıyla haberlere konu olan görüşme hatırlatıldı.

Pompeo'nun bölgeye, "emri altındaki hükümetlere talimatlar vermek için geldiği" belirtilen açıklamada, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya yönelik yürüttüğü "ikiyüzlü ve ısrarlı müdahaleciliği" şeklinde nitelenen politikası da kınandı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela karşısındaki bu politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Pompeo, Brezilya'daki temaslarının ardından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşmek için bu ülkeye gitti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 23:23
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
  3. Venezuela
  4. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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