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Venezuela'dan ABD Başkanı Trump'a çağrı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:51
Venezuela'dan ABD Başkanı Trump'a çağrı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'ye diyalog çağrısında bulunarak, "Devlet Başkanı (Nicolas) Maduro ile (ABD Başkanı Donald) Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler." dedi.

Arreaza, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesiyle ABD arasındaki gerginliğe değindi.

Venezuela'nın ABD tarafından ablukaya alındığını belirten Arreaza, Kasım 2017'den bu yana başta petrol şirketleri olmak üzere ABD'nin ülkesinin 30 milyar dolarlık varlığına el koyduğunun altını çizdi.

 

Arreaza, uluslararası bankaların Venezuela ile çalışmayı reddettiğini, İngiltere'nin 1,5 milyar, Belçika'nın da 1,4 milyar dolar tutarındaki mal varlıklarını bloke ettiğini aktardı.

Ülkesine yönelik ablukanın işlerini zorlaştırdığına dikkati çeken Arreaza, "İnsan Hakları Konseyi, Venezuela ve Küba'ya yönelik ablukaya karşı sesini yükseltmek zorunda." dedi.

- Bachelet'e davet

Arreaza, konuşmasında kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya da tepki göstererek, "Guaido, halka açık bir meydanda kendisinin devlet başkanı olduğunu iddia etti." dedi.

Guaido'nun geçen hafta Kolombiya sınırında yaşanan olayları bahane ederek ABD'yi ülkesine yönelik askeri müdahaleye davet ettiğini belirten Arreaza, "Bu, BM'nin hiçbir organı tarafından kabul edilemez." diye konuştu.

Arreaza, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'i ülkesine davet ederek, ablukanın Venezuela halkı üzerindeki olumsuz etkilerini yerinde görmesini istedi.

- "Görüşme Venezuela'da yapılsın"

ABD'ye sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapan Arreaza, "ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler." ifadesini kullandı.

Arreaza, ülkesine yönelik saldırgan tutumun sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki görüşmelerin Venezuela'da yapılması teklifinde bulundu.

- Arreaza'ya sönük protesto

Öte yandan, Arreaza'nın konuşmasının başında ABD, Arjantin, Avustralya, Şili, Kolombiya, Peru, Kanada, İsrail ve Arjantin gibi ülkelerden delegasyonlar Konsey salonunu terk etti.

Bu ülkelerin protestosuna rağmen Arreaza konuşmasına devam etti. Salonu terk eden ülke delegasyonlarının BM Cenevre Ofisi'ndeki odalarda Arreaza'nın konuşmasını dinlemesi dikkati çekti.

Salonda kalan ülkeler ise konuşmasını tamamladıktan sonra Arreaza'yı uzun süre alkışladı.

47 üyeli Konseyin 40'ıncı oturumu 22 Mart'ta sona erecek.




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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:51
  1. ABD
  2. İnsan Hakları Konseyi
  3. Maduro
  4. Trump
  5. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

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