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Venezuela'daki yeni elektrik kesintisi

Dün başlayan ve hala süren elektrik kesintisi nedeniyle ülkedeki tüm kamu ve özel sektör faaliyetleri durduruldu, eğitim öğretime 24 saat ara verildi

26 Mart 2019 Salı 16:46
Venezuela'daki yeni elektrik kesintisi

BOGOTA (AA) - Venezuela'nın büyük bölümünü etkileyen yeni elektrik kesintisi nedeniyle eğitim öğretime 24 saat ara verilirken, kamu ve özel sektörde faaliyetler durduruldu.

Başkent Caracas'ın neredeyse tamamının yanı sıra Aragua, Anzoategui, Miranda, Falcon, Merida, Tachira, Sucre, Carabobo'nun da aralarında bulunduğu en az 15 eyaletin büyük bölümünü etkileyen yeni elektrik kesintisi devam ediyor.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, hala süren kesintiden ötürü hükümetin tüm ülkede çalışma ve eğitim faaliyetlerine 24 saat ara verilmesi kararı alındığını duyurdu.

Rodriguez, hükümetin sorunu en kısa sürede çözebilmek için tüm gücüyle çalıştığını vurguladı.

Ülkede elektrikler dün yerel saatle 13.00 sularında kesilmiş, Rodriguez kesintiye yeni bir sabotajın neden olduğunu söylemişti.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise kesintiye yüksek gerilim hatlarındaki bir yangının sebep olduğunu iddia etmiş ve hükümeti ülkeye "elektrik dahi sağlayamamakla" suçlamıştı.



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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:46
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