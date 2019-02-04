Venezuela'daki Türk iş adamı: Halk Maduro'yu destekliyor!

ABD medyasının Venezuela kaos algısı üreten haberlerine, ülkede yaşayan Türk işadamından tepki geldi. MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz "Başkent Karakas'ta yaşıyorum. Ekonomi biraz durgunluk yaşıyor ama burada bir soygunculuk, açlık, sefalet, halkın sokağa dökülmesi gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Maduro’ya halk desteği güçlü

Batılı medyanın ABD darbesine zemin hazırlayan haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Hayri Küçükyavuz, "Dışarıdan bir askeri müdahale olmadığı sürece de sıkıntı yaşanmayacaktır. Çünkü Başkan Maduro güvenlik güçlerine hakim" değerlendirmesini yaptı. Küçükyavuz ülkedeki siyasi durumu da "Bir kaç gösteri var ama halkın yüzde 30 Maduro'yu destekliyor. Vatandaşların kalan kısımları ise kararsız ve muhalefet üstünlük kuramadığı için sorun yaşanmıyor" sözleriyle yorumladı. Türk işadamı, Juan Guaido’nun 15 gün önceye kadar Venezuela’da tanınmadığını ve ABD desteğiyle "geçici başkan" ilan edildiğini söyledi.

(Yeni Şafak)