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Dünya Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet! Herkes çok şaşırdı... Çok konuşulacak
Dünya

Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet! Herkes çok şaşırdı... Çok konuşulacak

Yeniakit Publisher
2024-06-12 01:20:00 -
Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet! Herkes çok şaşırdı... Çok konuşulacak

Rusya, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Tüm siyasi taraflarla iş birliğine hazır olduğunu duyurdu. Duyanlar çok ama çok şaşırdı

Söz konusu açıklama Moskova’nın Venezuela Devlet Başkanı olarak Nicolas Maduro'yu tanıdığı, Juan Guaido’yu ise yasal bir lider olarak görmediği bildirisinden bir gün sonra geldi.

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Maduro arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Venezuela Devlet Başkanı'nın ülkesindeki siyasi kriz konusunda yardım talep etmediğini aktardı.

Putin söz konusu telefon görüşmesinde dış müdahalenin yapıcı olmadığı ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirterek Venezuela’daki ihtilafları çözmek için barışçıl yollar kullanmaya çağırdı. Rusya, ABD’nin kendini başkan ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu lider olarak tanımasını ise kınadı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise salı günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Venezuela’da kısa süre içinde özgür bir seçim yapılmadığı takdirde Berlin, Juan Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımaya hazırdır. Venezuela’nın durumu bizim için endişe kaynağıdır.”
Alman Hükümet Sözcüsü, geçen sene şaibeli bir seçimle iş başına gelen Maduro’yu yasal bir lider tanımayacaklarını vurguladı.
Bu açıklamayla birlikte Almanya, Avrupa Birliği içinde Guaido’nun meşruiyetini resmi olarak tanıyan ilk ülke oldu.
Guido konusunda uluslararası arena ikiye bölündü. ABD Guido’yu meşru lider olarak tanıyan ilk ülke olurken Latin Amerika ülkeleri de kendi aralarında görüş ayrılığı yaşadı. Rusya ve Çin, Maduro’nun yanında saf tutarken ABD'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Almanya’nın Guaido’yu desteklediğini duyurdu.
Venezuela Sosyal Çatışma Gözlemevi’nin açıklamasına göre salı günü başlayan eylemlerde şimdiye kadar 26 kişi öldü.
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