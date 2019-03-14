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Venezuela'daki elektrik kesintisi

Elektrik kesintisinin neredeyse tamamen giderildiği Venezuela'da devlet daireleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri çalışmaya, kesintinin başladığı perşembe akşamından bu yana kapalı olan Caracas metrosu da hizmet vermeye başladı- Venezuela'da ilkokuldan üniversiteye kadar bütün seviyelerde tatil edilen eğitim kurumlarında ise dersler yarın başlayacak

14 Mart 2019 Perşembe 17:35
Venezuela'daki elektrik kesintisi

CARACAS (AA) - Venezuela’da ülkeyi 7 Mart’tan bu hafta ortalarına kadar karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi başkent Caracas’ın yanı sıra tüm ülkede çok büyük ölçüde giderildi.

Ülkede geçen hafta cuma gününden bu yana kapalı olan devlet daireleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri yeniden çalışmaya başlarken, geçen perşembe akşamından bu yana kullanılmayan Caracas metrosu da yeniden hizmet vermeye başladı.

Kesintinin ertesi günü devlet daireleri ile birlikte kapılarını kapatan eğitim kurumlarındaki öğrenciler ise yarın yeniden ders başı yapacak.

Başkent Caracas’ın şebeke suyundan mahrum bölgelerinden bazılarına aşamalı olarak su verilmeye başlanırken, elektrik hizmetinin en son sağlandığı semtlerde ise zaman zaman kesintiler devam ediyor.

Venezuela’daki bazı bankalar ise elektrik sorunundan ötürü gün içinde sınırlı saatlerde hizmet veriyor.

Venezuela’nın 23 eyaletinden 22’si geçen hafta perşembe günü 17.00 sularında karanlığa gömülmüş, kesintiden ötürü ülkede telefon hatları çalışmamış ve internet erişimi sağlanamamıştı.

Venezuela hükümeti kesintiye ülkenin doğusunda, Guri bölgesindeki Simon Bolivar Hidroelektrik Santraline düzenlenen siber saldırının neden olduğunu duyurmuş ve sorunun düzeltilmesi için çalışıldığını açıklamıştı.

Muhalefet ise kesintinin yenilenmeyen, bakımı yapılmayan ve kalifiye görevli çalıştırılmayan elektrik altyapısındaki yetersizlikten kaynaklandığını öne sürmüştü.

Elektrikler pazar günü Caracas’ın büyük bölümüne yeniden gelse de kentteki bir güç aktarma istasyonunda büyük bir patlama meydana gelmiş ve Caracas’ın önemli bölümü yeniden karanlığa gömülmüştü.

Kentteki diğer güç aktarma istasyonunda da ertesi gün yeni bir patlama yaşanmasına karşın salı günü Caracas’ın çok büyük bölümü elektriğe kavuşmuştu.

Hükümete yakın medya kuruluşlarının haberlerine göre, ülkede kesintinin başladığı günden bu yana elektriksiz kalan kırsal kesim ve diğer kentlerde elektrik hizmeti sorunsuz veriliyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:35
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