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Venezuela'daki elektrik kesintileri

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel:- "Küba, Venezuela'daki elektrik sistemine yönelik terörist sabotajı kınıyor"

12 Mart 2019 Salı 16:53
Venezuela'daki elektrik kesintileri

ANKARA (AA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Venezuela'da son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin "sabotaj" olduğunu söyledi.

Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın maruz kaldığı elektrik kesintilerinin bir "sabotaj" olduğunu belirtti.

Elektrik kesintilerinin arkasında ABD yönetiminin olduğunu ima eden Canel, ABD'nin insani yardım söylemlerini "alaycı" bulduğunu ifade etti.

Canel, ABD'nin, Venezuela halkını en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakarak bir savaş yürüttüğünü belirterek, "Küba, Venezuela'daki elektrik sistemine yönelik terörist sabotajı kınıyor." ifadesini kullandı.

- Venezuela'da ülke çapındaki elektrik kesintisi

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:53
  1. Elektirik kesintisi
  2. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel
  3. Venezuela

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