- Venezuela'daki darbe girişimi

CARACAS (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Venezuela'daki darbe girişimine desteğini bir kez daha dile getirdi.

Bolsonaro, Venezuela'daki durumla ilgili Kabinesinde yer alan bakanlar ve askeri liderlerle görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "ülkesinde özgürlük için mücadele eden vatansever ve demokratik ruha sahip" olduğunu ve "ülkesinde yenilmediğini" söyledi.

Maduro'nun askeri yapısının "güvensiz" olduğunu savunan Jair Bolsonaro ayrıca, Venezuela silahlı kuvvetleri içinde "çatlak" olduğuna dair bir istihbarat olduğunu dile getirdi.

Bolsonaro, Venezuela'da dün sabah saatlerinde yapılan darbe girişiminin "demokratik bir geçiş süreci" olduğunu savunmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya, Venezuela'daki durumu yakından takip ediyor ve komşu ülkedeki demokratik geçiş sürecine olan desteğini yineliyor. Brezilya, Venezuela halkının, Başkan Juan Guaido'nun ve Venezuelalıların özgürlüğünden yanadır." ifadesini kullanmıştı.

- Çok sayıda uçuş iptal edildi

Venezuela'da kriz, ülkenin ana havalimanındaki birçok uluslararası uçuşun iptaline de neden oldu.

İspanyol hava yolu şirketi Air Europa, bugünkü Caracas seferlerinin iptal edildiğini ve 10 gün boyunca yapılacak uçuşların da Venezuela'daki "son gelişmeler" nedeniyle de etkilenebileceğini belirtti.

Caracas merkezli seyahat acentesi Molina Viajes de çarşamba günü Miami'ye gidiş-dönüş seferlerin askıya alındığını açıkladı.



Venezuela hava yolu şirketi Estelar Airline, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten Caracas'a olan uçuşunun iptal edildiğini, ancak Peru ve Şili'den gidiş-dönüş seferlerinin devam ettiğini bildirdi.



Diğer yandan, ülkede dün çıkan olaylar nedeniyle askıya alınan metro seferlerinin yeniden başlatıldığı aktarıldı.

Venezuela hükümeti dün, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, darbe girişiminden saatler sonra yaptığı açıklamada, "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar." demiş ve darbe teşebbüsünü bastırması, sadakati ve disiplinli davranışı nedeniyle Venezuela ordusuna teşekkür etmişti.



- Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, dün Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında, etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptığı açıklamada, darbe girişimine karşı koyacaklarını vurgulayarak, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadesini kullanmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.