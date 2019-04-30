Venezuela'daki darbe girişimi

ANKARA (AA) - Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, darbe girişimi sırasında bir albayın boynundan vurulduğunu belirterek, olaydan muhalifleri sorumlu tuttuğunu bildirdi.

Padrino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yerzon Jimenez Baez isimli albayın muhaliflerin toplandığı Francisco Fajardo otoyolunda boynundan vurularak, yaralandığını belirtti.

Olayı kınayan Padrino, "Şimdi operasyon odasına giriyorum. (Saldırıdan) Muhalif siyasi liderliği sorumlu tutuyorum." dedi.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.



Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.



Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.



Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

