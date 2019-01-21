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Venezuela'da Yüksek Mahkemeden Ulusal Meclis liderliği karşıtı karar

Yüksek Mahkeme, muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in yeni seçilen liderliğini ve aldığı hükümet karşıtı önlemleri geçersiz ilan etti

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:14
Venezuela'da Yüksek Mahkemeden Ulusal Meclis liderliği karşıtı karar

CARACAS (AA) - Venezuela'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyeceklerini açıklayan Juan Guaido liderliğindeki Ulusal Meclis'in yeni yönetimini ve aldığı hükümet karşıtı önlemleri geçersiz ilan etti.

Yüksek Mahkeme, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından alınan ve Maduro'nun devlet başkanlığını gayrimeşru sayan önlemlerin geçersiz olduğuna hükmetti.

Hakimler, Ulusal Meclis'in bu ay seçilen yeni liderliğinin kendisinin de geçerli olmadığı yönünde karar verdi.

Yüksek mahkeme hakimlerince yapılan açıklamada, Venezuela başsavcısını, Ulusal Meclis liderlerinin ülkenin anayasasına açıkça karşı çıkma konusunda suçlu davranıp davranmadıklarını araştırmaya çağırdı.

Açıklamada, başsavcının Ulusal Meclis liderlerine karşı suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına karar vermesi gerektiği ifade edildi.

Muhalefet milletvekili Juan Guaido 5 Ocak'ta Ulusal Meclis Başkanı olarak yemin etmiş ve Maduro'yu yönetimi ele geçirmekle suçlayan ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri, hükümetin varlıklarını dondurmaya çağıran mevzuatlar çıkarılması yönünde çalışmalar başlamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun destekçileri ve Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun liderliğindeki muhaliflerin ülkede bu hafta aynı gün düzenlenecek protesto yürüyüşleri ile sokağa çıkacakları duyurulmuştu.

- Ülkede siyasi tansiyon yükseliyor

Venezuela'da geçen yıl 20 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'lik oyla kazanan Maduro, 10 Ocak'ta ülkeyi 2025 yılına kadar yönetmek üzere başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde düzenlenen törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Yemin töreninden bir gün sonra muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, seçimlerin şeffaf olmadığını ve sonuçları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro'nun yerine geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürütmeye hazır olduğunu açıklayarak ordudan kendisini desteklemesini talep etmişti.

Halkı da sokak eylemlerine çağıran Guaido, 13 Ocak'ta Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ekiplerince kısa süreli gözaltına alınmıştı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez olayın ardından Venezuela devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunmuş, SEBIN mensuplarının keyfi davrandığını ve haklarında disiplin işlemi yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Kurucu Meclis'te yaptığı konuşmada, Guaido'nun gözaltına alınması anına ilişkin görüntülere işaret etmiş ve olayı medyatik bir gösteri olarak nitelemişti. Maduro, olayı duyar duymaz SEBIN mensuplarının görevden alınmaları talimatı verdiğini vurgulamıştı.

- Venezuela ordusundan ayaklanma çağrısı yapan askerlere gözaltı

Venezuela ordusundan yapılan açıklamada, silah çalan ve subayları kaçıran ulusal muhafız birliğinden bir grubun gözaltına alındığı belirtilmişti.

Ülkede üniformalı bir grubun çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir dizi video üzerine bazı kişilerin sokaklara döküldüğü, güvenlik güçlerinin de göstericilere müdahale ettiği aktarılmıştı.

Videoda, bir grup üniformalı ve silahlı adam, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımayacaklarını dile getiriyor, kendisini çavuş Armando Figueroa olarak tanıtan biri, Venezuelalılara ve askerlere, isyanlarına destek için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulunuyor. Figueroa, "Anayasayı savunmamız için sokağa inmemizi istediniz, işte buradayız. Fitili ateşlememizi istediniz, ateşledik. Desteğinize ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 22:14
  1. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  2. Venezuela

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