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Venezuela'da Yüksek Mahkeme yargıcı ABD'ye iltica etti

Hükümete yakınlığı bilinen Yüksek Mahkemenin yargıcı Christian Zerpa ABD'ye kaçtı

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:17
Venezuela'da Yüksek Mahkeme yargıcı ABD'ye iltica etti

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümete yakınlığıyla bilinen Yüksek Mahkemenin yargıçlarından Christian Zerpa, ABD'ye iltica etti.

BBC'de yer alan habere göre, ailesi ile ABD'ye kaçan yargıç Zerpa, Florida eyaletinde yayın yapan EVTV televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl mayısta yapılan ve muhalefet partilerinin boykot ettiği devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve serbest olmadığını savunan Zerpa, Maduro'yu Yüksek Mahkemeyi sistematik olarak maniple etmekle suçladı.

Maduro'nun, Yüksek Mahkemeyi "yürütme erkinin bir uzantısı gibi gördüğünü" ifade eden Zerpa, Devlet Başkanının yargıçlara davalarda nasıl karar vermeleri gerektiği konusunda doğrudan telkinlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Venezuela Yüksek Mahkemesi ise yaptığı açıklamada, Zerpa'nın cinsel taciz suçlamalarından kaçmak için ABD'ye sığındığını savundu.

Maduro'nun Yüksek Mahkemedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak görülen Zerpa, 2016 yılında Devlet Başkanının muhalefetin kontrolündeki Kongrenin yetkilerini elinden almaya yönelik müdahalesini destekleyen kritik bir karara imza atmıştı.

Yetkileri elinden alınan Venezeula Kongresi, dün yaptığı yeni yılın ilk oylamasında, 35 yaşındaki genç siyasetçi Juan Guaido'yu başkanlığa seçmişti. Guaido, Meclisteki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, hapsedilen, öldürülen ve sürgündeki muhalefet liderlerini hatırlatarak, "Şu an baskıcı bir rejim altında yaşıyoruz. Bizler Venezuela'da demokrasinin yeniden kurulabilmesi için her gün mücadele ediyoruz. Hukukun üstünlüğünün korunmasını, Venezuelalıların güvence altında olmasını istiyoruz. Çünkü biz insan hayatının değerli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela'da, muhalefet partileri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 6 yıllığına ikinci kez seçildiği seçimleri boykot etmişti. ABD, Kanada, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri muhalefet partilerinin yokluğunda gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı. 14 ülke seçimleri protesto etmek üzere Caracas'ta bulunan büyükelçilerini geri çağırmış, ABD Venezuela'ya yeni ekonomik yaptırımlar açıklamıştı.

Seçimi kazanan Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek yeni görev dönemine başlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:17
  1. Kongre
  2. Venezeula Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela
  4. Yargıç Christian Zerpa
  5. Yüksek Mahkeme

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