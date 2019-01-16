0553 313 94 23

Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor

Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV Başkan Yardımcısı Cabello:- "Venezuela'ya bir daha ihanet edilemeyeceğini dünyaya hatırlatmak için 23 Ocak'ta sokağa çıkıyoruz"

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:58
Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor

BOGOTA (AA) - Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri ve Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun liderliğindeki muhalifler ülkede gelecek hafta aynı gün düzenlenecek protesto yürüyüşleri ile sokağa çıkacak.

El Universal gazetesindeki habere göre PSUV Genel Başkanı Cabello başkent Caracas'taki bir toplantıda yaptığı konuşmada, 13 Ocak'ta kısa süreli gözaltına alınmasının ardından takipçilerine sokak çağrısı yapan yeni muhalif lider Guaido'ya yanıt verdi.

Cabello, "Venezuela'ya bir daha ihanet edilemeyeceğini dünyaya hatırlatmak için 23 Ocak’ta sokağa çıkıyoruz. Bu vatanı satanlara, ihanetlerine devam edemeyeceklerini ve halkı kandıramayacaklarını söyleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkede 2014'ün ocak ve şubat aylarında muhalif liderler Maria Corina Machado ile halen ev hapsindeki Leopoldo Lopez'in çağrılarının ardından düzenlenen ve şiddet olaylarında 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolara işaret eden Cabello, muhalefetin yine aynı şeyi hedeflediğini ve şiddet istediğini söyledi.

Ayrıca muhalefetin "diktatörlük" iddialarına da alay ederek yanıt veren Cabello, "O kadar vahşi bir diktatörlük ki muhalefet toplanıp Devlet Başkanına 'gaspçı' diyebiliyor, onu devirmek istediğini söylüyor. Keşke Şili'yi, Arjantin'i (diktatörlük dönemlerini) okusalar." dedi.

- Muhalefetin yeni lideri Guaido

Venezuela'da son dönemlere kadar çok fazla tanınmayan Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Devlet Başkanı Maduro'nun meşruiyetini kabul etmediğini ve geçici olarak devlet başkanlığını yürütmeye anayasal yetkisi olduğunu söyleyerek bir anda uluslararası destek bulmaya başlamıştı.

Guaido, 13 Ocak'ta Caracas'ın dışındaki çevre yolunda Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarınca yaklaşık iki saatliğine gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez olayın ardından Venezuela devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunmuş, SEBIN mensuplarının keyfi davrandığını ve haklarında disiplin işlemi yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Kurucu Meclis'te yaptığı konuşmada, Guaido'nun gözaltına alınması anına ilişkin görüntülere işaret etmiş ve olayı medyatik bir gösteri olarak nitelemişti. Maduro, olayı duyar duymaz SEBIN mensuplarının görevden alınmaları talimatı verdiğini vurgulamıştı.

- 23 Ocak’ın önemi

Venezuela'yı1953-1958 yıllarında yöneten askeri diktatör Marcos Perez Jimenez'in başka bir askeri darbe ile devrilmesi ve kaçışının yıl dönümü olması dolayısıyla 23 Ocak tarihi ülke için büyük önemi bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:58
  1. Venezuela
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello
  4. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaito

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu
    1. "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"..
    2. Muş'ta yarın okullar tatil mi? Muş 17..
    3. Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli
    4. Manisa'da eğitime kar engeli
    5. Fransız bakan May'in teklifini..
    6. GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla..
    7. Yunanistan'da Başbakan Aleksis..
    8. Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya..
    9. Maçın ardından
    10. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    11. Kenevir üretiminde üniversite-üretici..
    12. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    13. "Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi,..
    14. Sri Lanka dış borçlarını ödeyebilmek..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü ve..
    16. Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası
    17. May, güvenoyu almayı başardı
    18. İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok
    19. Fiyatı dolar ve eurodan daha hızlı..
    20. Çumra halkından Doğu Türkistan'a..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?