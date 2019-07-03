0553 313 94 23

Venezuela'da taraflar 5 Temmuz'da sokakta

Ülke tarihinde büyük önem taşıyan Carabobo Muharebesi'nin yıl dönümünde hükümet, büyük bir askeri geçit töreni ile gövde gösterisi yapacak- Muhalefet ise darbe girişimi şüphelisi emekli askerin gördüğü işkencenin ardından ölümünü protesto için başkent Caracas'ta askeri istihbarat merkezine yürüyecek

03 Temmuz 2019 Çarşamba 05:02
Venezuela'da taraflar 5 Temmuz'da sokakta

BOGOTA (AA) - Venezuela tarihindeki en önemli zaferlerden Carabobo Muharebesi'nin 198. yıl dönümü, 5 Temmuz’da hükümet askeri geçit töreni, muhalefet ise protesto yürüyüşü düzenleyecek.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti büyük bir askeri geçit töreni, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefet ise protesto yürüyüşü ile sokağa çıkacak.

Muhalif basının, geçen hafta ortaya çıkarılan yeni darbe girişimi ve suikast planlarından ötürü erteleneceğini iddia ettiği büyük askeri geçit töreninin gerçekleştirileceği, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez tarafından duyuruldu.

Sosyal medya hesabından zırhlı araç ve tankların görüldüğü bir video paylaşan Padrino Lopez, “Halkımıza 5 Temmuz Vatan ve Silahlı Kuvvetler Günü'nde büyük bir askeri ve sivil geçit töreni sunmak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Venezuela ordusunun sosyal medya hesabından da Carabobo Muharebesi'nin 198. yıl dönümü için Caracas'ın Kahramanlar Meydanı'nda gerçekleştirilecek askeri geçit töreninin provalarının sürdüğü duyuruldu.

- Muhalefet de sokağa çıkıyor

Başkentteki son gösterilerini düşük katılımlarla gerçekleştiren ve 30 Nisan'daki başarısız askeri kalkışmadan sonra taraftarlarını sokağa çekmekte zorlanan Guaido da 5 Temmuz'da muhalifleri yürüyüşe çağırdı.

Guaido muhaliflerin, ülkede son ortaya çıkarılan darbe girişimi nedeniyle gözaltına alınan emekli Deniz Yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo'nun gördüğü işkencenin ardından ölmesini protesto için toplanmasını istedi.

Caracas’taki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) merkezi önünde toplanacak muhalifler, Arevalo'nun sorgulandığı Askeri İstihbarata Karşı Koyma Merkezi'ne (DGCIM) yürüyecek.

- Venezuela'daki gelişmeler

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken, bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 05:02
  1. Venezuela'daki siyasi kriz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump yönetimi, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti
    1. Trump yönetimi, nüfus sayımında..
    2. Venezuela'da taraflar 5 Temmuz'da..
    3. Pompeo, Kazak mevkidaşı Atamkulov ile..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    5. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    6. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    7. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    8. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    9. Hafter güçleri, düzensiz göçmenleri..
    10. Arjantin ve Şili'de tam güneş..
    11. Tunus'taki saldırılar kapsamında..
    12. "Sudan'da taraflar anlaşmaya çok..
    13. Otomobil iç lastiği ile umuda yolculuk
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    15. Alkollü sürücü dehşet saçtı
    16. Sudan'daki askeri yönetim karşıtı..
    17. "Al Maktum'un eşi Prenses Haya..
    18. Rusya, nükleer sızıntı iddialarını..
    19. Düzensiz göçmenleri kurtaran Alman..
    20. Türkiye ve İran'dan güvenlik işbirliği
    21. Anne babalar dikkat! Bu çizgi film..
    22. Orta refüje çıkarak takla atan araçta..
    23. Uluslararası Bursa Festivali
    24. Aydın'da marangoz atölyesinde yangın
    25. Avrupa Parlamentosu'nda başkan..
    26. Pote yarışını BB Erzurumspor kazandı
    27. Hakim ve savcı atamaları Resmi..
    28. Adana'da ev yangını: 1 ölü
    29. B12 vitamini yönünden zengin gıdalar..
    30. Yaşlı kadın evinde çıkan yangında..
    Sosyal medyayı sallayan soru! 'Donald Trump öldü mü?'
    Sosyal medyayı sallayan soru! 'Donald Trump öldü mü?'
    Telaş başladı: Türkiye Rus jetlerini alabilir!
    Telaş başladı: Türkiye Rus jetlerini alabilir!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    İngiliz gazetesi: Bir felakete dönüşebilir
    İngiliz gazetesi: Bir felakete dönüşebilir