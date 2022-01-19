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Korona Virüs Venezuela'da son 24 saatte 2 bin 90 Kovid-19 vakası tespit edildi
Korona Virüs

Venezuela'da son 24 saatte 2 bin 90 Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da son 24 saatte 2 bin 90 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 07:52:00 -
Venezuela'da son 24 saatte 2 bin 90 Kovid-19 vakası tespit edildi

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vaka sayısının kaydedildiğini belirtti.

Halktan aşı kampanyasına katılmalarını isteyen Rodriguez, "Son günlerde bulaşıcı varyantların da etkisiyle ülkede salgın artıyor. İnsanlar kişisel önlemlerini arttırmalı. Maksimum farkındalık ve maksimum tedbir." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da şimdiye kadar 456 bin 641 kişi Kovid-19'a yakalandı, 5 bin 383 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bir günde en yüksek Kovid-19 vaka sayısı ise 4 Nisan 2021'de 1786 olarak kayıtlara geçmişti.

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