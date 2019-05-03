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Venezuela’da sokağın tansiyonu şimdilik düştü

Juan Guiado ve Leopoldo Lopez'in başarısızla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışmasının hedefindeki La Carlota askeri üssü, 2 gün süren şiddet olaylarının ardından ilk kez sakin bir gün geçirdi

03 Mayıs 2019 Cuma 05:59
Venezuela’da sokağın tansiyonu şimdilik düştü

CARACAS (AA) - Venezuela’da 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta hareketlenen sokaklar sakinleşti.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve bağlı olduğu siyasi partinin lideri Leopoldo Lopez’in başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışmasıyla şiddet olayları yaşayan Venezuela, nispeten sakin bir gün geçirdi.

Olayların başlangıç noktası Başkent Caracas’taki Altamira Köprüsü'nde trafik normal akışına dönerken, Guaido’nun göstericilere hedef gösterdiği 1 Mayıs’ı 2’sine bağlayan gece boyunca ufak çatışmaların yaşandığı La Carlota Hava Üssü etrafında ise yeni günde hiçbir olay yaşanmadı.

Üs içindeki güvenlik güçleri günlük rutinlerine devam ederken, olaylarda yıkılan üssün etrafındaki çitlerin ayağa kaldırıldığı bazı bölümlerinin ise seyyar barikatlarla güçlendirildiği dikkati çekti.

Ülkenin diğer şehirlerinde de kayda değer bir hareketlilik yaşanmazken, Caracas'taki tek protesto Merkez Üniversitesindeki bir grup öğrenci tarafından gerçekleştirildi.

Guaido, 30 Nisan akşamı taraftarlarına video mesajla seslenmiş ve sürekli sokakta kalmalarını istemişti.

- Ölü sayısının 4’e yükseldiği iddia edildi

Öte yandan muhalefete yakın bir STK, aralarında ateşli silahla hedef alınan güvenlik güçlerinin de bulunduğu 100’den fazla kişinin yaralandığı olaylarda ölenlerin sayısının 4’e çıktığını iddia etti.

Aylardır büyük bir siyasi buhrandan geçen Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve batı ülkesince tanınmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 05:59
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