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Venezuela’da şirketlerin yüzde 96’sı 6 ayda üretimini ya azalttı ya durdurdu

Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Venezuela’da şirketlerin yüzde 96’sı 2019 yılında üretimlerini durdurdu ya da azalttı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:13
Venezuela’da şirketlerin yüzde 96’sı 6 ayda üretimini ya azalttı ya durdurdu

Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Venezuela’da şirketlerin yüzde 96’sı 2019 yılında üretimlerini durdurdu ya da azalttı.


Venezuela’da yaşanan ekonomik kriz 2019 yılında şirketlerin yüzde 96’sını etkiledi. Krizden etkilenen şirketlerin yüzde 14’ü yoğun elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve kredi kısıtlamaları nedeniyle bu yıl faaliyetlerini tamamen durdurdu. Venezuela şirketlerinin yüzde 96’sı kesintiler, benzin sıkıntısı ve kredilerin kısıtlanmalarının etkisiyle 2019’un ilk çeyreğinde üretimlerini ya durdurdu ya da azalttı.


Venezuelalı Sanayiciler Konfederasyonu (CONINDUSTRIA) Başkanı Juan Pablo Olalquiaga, araştırmayı basına sunarken şirketlerin yüzde 14’ünün ise etkinliklerini tamamen durdurduğunu söyledi. Olalquiaga, Chavismo yönetiminin 20’nci yılının kutlandığı bu dönemde önceki yıllara oranla ülkedeki şirketlerin yüzde 20’sinin kapandığını belirtirken durumun da ciddi anlamda kritik olduğunu ifade etti.


Olalquiaga yaşanan zorlu süreci geçtiğimiz Mart ayından bu yana ülkeyi vuran devasa elektrik kesintileri ve yakıt eksikliğiyle ilişkilendirdi. Benzin kıtlığının sınır bölgelerinde yıllardır kronik olduğunu ama iç bölgelere yayılmasının sanayiyi ciddi anlamda etkilediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:13
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