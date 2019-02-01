Venezuela'da PDVSA işçileri ABD'yi protesto etti Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo:- "PDVSA ve Citgo, daima Venezuela halkının kalacaktır"

CARACAS (AA) - Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın çalışanları, ABD'nin uygulamaya koyduğu yaptırımları protesto için yürüyüş düzenledi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun hesaplarını kontrol edeceğini açıkladığı PDVSA'nın işçileri, ABD'nin 28 Ocak'taki yaptırım kararlarını başkent Caracas'taki merkezlerinden devlet başkanlığı sarayı Miraflores'e kadar düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo, yaptırımların Venezuela sağının darbe girişimine uluslararası destek bulmak karşılığında ülkenin varlıklarını teslim etme niyetinin göstergesi olduğunu söyledi.

PDVSA işçilerinde halklarını savunacak cesaretin bulunduğunu belirten Quevedo, "PDVSA ve Citgo, daima Venezuela halkının kalacaktır." dedi.

ABD, 28 Ocak'ta PDVSA'ya yaptırım kararı almış, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan Juan Guaido, aynı gün şirketin banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.