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Venezuela'da PDVSA işçileri ABD'yi protesto etti

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo:- "PDVSA ve Citgo, daima Venezuela halkının kalacaktır"

01 Şubat 2019 Cuma 06:14
Venezuela'da PDVSA işçileri ABD'yi protesto etti

CARACAS (AA) - Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın çalışanları, ABD'nin uygulamaya koyduğu yaptırımları protesto için yürüyüş düzenledi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun hesaplarını kontrol edeceğini açıkladığı PDVSA'nın işçileri, ABD'nin 28 Ocak'taki yaptırım kararlarını başkent Caracas'taki merkezlerinden devlet başkanlığı sarayı Miraflores'e kadar düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo, yaptırımların Venezuela sağının darbe girişimine uluslararası destek bulmak karşılığında ülkenin varlıklarını teslim etme niyetinin göstergesi olduğunu söyledi.

PDVSA işçilerinde halklarını savunacak cesaretin bulunduğunu belirten Quevedo, "PDVSA ve Citgo, daima Venezuela halkının kalacaktır." dedi.

ABD, 28 Ocak'ta PDVSA'ya yaptırım kararı almış, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan Juan Guaido, aynı gün şirketin banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 06:14
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