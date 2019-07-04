Venezuela'da ölen darbe şüphelisinin otopsisinde işkence izleri

BOGOTA (AA) - Venezuela'da son ortaya çıkarılan darbe girişimi kapsamında yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme sonrasında gönderildiği hastanede hayatını kaybeden emekli askere yapılan otopside çok sayıda işkence izine rastlandı.



Venezuela'da güvenlik güçlerince önlenen son darbe planlarına katıldığı gerekçesiyle yakalanan emekli Deniz Yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo'nun gördüğü işkence nedeniyle hakim tarafından gönderildiği askeri hastanede hayatını kaybetmesi, gündemdeki en önemli konu olmayı sürdürüyor.



Arevalo'nun ölümünden ötürü iki askeri istihbaratçı tutuklu yargılanırken, başkent Caracas'taki en büyük askeri yerleşke Fuerte Tiuna'daki Vicente Salias Askeri Hastanesinde yapılan otopsiye ilişkin raporlar Venezuela basını tarafından yayımlandı.



Hükümete yakın medya organlarında da paylaşılan ve gördüğü kötü muameleyi açıkça ortaya koyan rapora göre, Arevalo'nun mide, bağırsaklar ve boyun bölgesinde iç kanama, birçok kaburgasında kırık tespit edildi.



Raporda, Arevalo'nun aldığı darbeler sonucu oluşan iç kanamaların akciğerlerinde pıhtı atmasına yol açtığı, bu durum nedeniyle gelişen solunum yetmezliğinden ötürü beyninde oluşan ödemin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.



Ayrıca, cinayet masası uzmanlarının otopsiden önce yaptığı görsel kontrolde de cesedin pek çok yerinde kesikler ve darbeler tespit ettikleri bilgisi paylaşıldı.



- Arevalo 21 Haziran'da yakalanmış ve bir hafta sorgulanmış

Arevalo, Venezuela İletişim, Turizm ve Kültür’den sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'in 26 Haziran'da önlendiğini duyurduğu darbe planına katıldığı iddiasıyla 21 Haziran'da yakalanmış ve Caracas'taki Askeri İstihbarata Karşı Koyma Merkezinde (DGCIM) sorguya alınmıştı.

Bir hafta sonra duruşmaya çıkarılan Arevalo, mahkemede konuşamayacak kadar kötü durumda olması dolayısıyla hakim tarafından Fuerte Tiuna'daki Vicente Salias Askeri Hastanesine gönderilmiş ve 29 Haziran'da hayatını kaybetmişti.



Arevalo'nun ölümü muhalifler ve bölgede muhalifleri destekleyen ülkelerin yanı sıra kısa süre önce Venezuela'yı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet cephesinde de tepkiye neden olmuştu.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla Başsavcı Tarek William Saab tarafından açılan soruşturma kapsamında Arevalo'ya işkence ettikleri belirlenen Çavuş Estiben Zarate ile Teğmen Ascanio Antonio Tarascio gözaltına alınmış ve taksirle adam öldürmek suçundan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.



- Darbe girişimi iddiasında Arevalo



Rodriguez, basınla paylaştığı darbe planlamasında "Gonzalo" kod isimli Arevalo'nun Venezuela Merkez Bankasını (BVC) ele geçirmek, Fuerte Tiuna'daki büyük anteni devre dışı bırakmak gibi eylemlerle görevli olduğunu iddia etmişti.



Rodriguez, Venezuela istihbaratı tarafından ele geçirildiği belirtilen ve Arevalo'nun diğer darbe şüphelileri ile yaptığı görüşmelerin yer aldığı video konferans kayıtlarını paylaşmıştı.



Kayıtlarda diğer darbe şüphelileri ile planlarını paylaşan Arevalo, 3 gün yetecek mühimmata ihtiyaç duyduklarını söylüyor, dahası, Fuerte Tiuna'daki anteni etkisiz hale getirmeyle kendisinin bizzat ilgileneceğini belirtiyordu.

