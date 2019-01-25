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Venezuela'da 268 darbe yanlısı gözaltına alındı

Venezuela'da bu hafta düzenlenen ABD'nin destekli gösterilerde toplam 268 kişi gözaltına alındı. Muhalif kaynaklar ise protestolarda meydana gelen şiddet olayları sırasında ölülerin olduğunu ve 364 kişinin gözaltına alındığını ileri sürdü.

25 Ocak 2019 Cuma 08:18
Venezuela'da 268 darbe yanlısı gözaltına alındı

Venezuela'da hafta başından bu yana düzenlenen protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında 268 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Muhalif kaynaklar ise 364 kişinin gözaltına alındığını, 26 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İçinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizi uzun süredir aşamayan Latin Amerika ülkesi Venezuela’da muhaliflerin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmediklerini açıklamalarının ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

Hükümete yakın medya kuruluşu Ultimas Noticias’ta yayımlanan habere göre, Doğu Bölgesi Stratejik Savunma Birimi Komutanı William Serantes Pinto, bu hafta meydana gelen olaylarda şiddete karışan 268 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

Pinto, eyaletlerden Anzoatequi’de 35, Monagas’ta 75, Sucre’de 158 kişinin kamu malı ve düzenine zarar vermekten gözaltına alındığını kaydetti.

Ülkede hükümete karşı duruşuyla tanınan ve hukuki çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarından Foro Penal’in (Ceza Divanı) sosyal medya hesabından yayımladığı bilgi notunda ise muhaliflerin düzenlediği ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği miting sonrasındaki protestolarda 320 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Ülkenin farklı bölgelerinden avukatların oluşturduğu STK’nin paylaşımında, hafta başından bu yana gözaltına alınanlar da eklendiğinde bu sayının 364’ü bulduğu aktarıldı.

Resmi açıklamalarda ölü sayısı yok

Muhalif başka bir STK Venezuela Toplumsal Sorunlarda Gözlem Merkezi ise sürekli güncellediği can kaybı bilgilerini sosyal paylaşım hesabından aktarmaya devam ediyor.

Observatorio de Conflictos ismiyle de bilinen platformun yayımladığı mesajda, hafta başından bu yana meydana gelen olaylarda 26 Venezuelalının hayatını kaybettiği iddia edildi. Mesaja göre, başkent Caracas’ta 7, Amazonas’ta 2, Barinas’ta 3, Bolivar’da 5, Portuguesa’da 3, Tachira’da 3, Monagas’ta 2 ve Yaracuy’da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Resmi kaynaklardan ise can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan hafta başında 27 askerin halkı ayaklanmaya çağırması ve ardından teslim olmalarıyla başlayan ve bilhassa geceleri artan protestolar önceki gün düzenlenen muhalefet mitingiyle biraz azalsa da halen Caracas’ın ve ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor.

Gün içinde genelde yürüyüş ve toplanmalarla görülen protestolar geceleri bilhassa gecekondu mahallelerinde yollarda lastik yakıp barikat kurma eylemlerine dönüşüyor.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 08:18
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