0553 313 94 23

Venezuela'da muhaliflerin PDVSA ve Citgo'ya atadığı isimlere soruşturma

Başsavcılık, yetkisi bulunmayan ve çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in PDVSA ve Citgo'ya "yönetici" olarak atadığı isimler hakkında soruşturma açtı

14 Şubat 2019 Perşembe 23:56
Venezuela'da muhaliflerin PDVSA ve Citgo'ya atadığı isimlere soruşturma

CARACAS (AA) - Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, yetkisi bulunmayan, muhalefetin elindeki Ulusal Meclis’in devlet petrol şirketi PDVSA ve ABD'de PDVSA’nın anaparası ile kurulan petrokimya şirketi Citgo'ya "yönetici" olarak atadığı isimler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saab, Başkent Caracas’ta Başsavcılığın yer aldığı Kamu Bakanlığı binasında yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin yetkili olmayan bir organ tarafından atanmayı kabul ettiklerini hatırlattı.

Ulusal Meclis'in, kendini hem yasamaya hem de Başkan Juan Guiado’ya verdiği "geçici devlet başkanlığı" ile yürütmeye yetkili görmesine işaret eden Saab, "Dünya tarihinde ilk defa bir gaspçı, devletin iki gücünü birden işgal ediyor." dedi.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince "meşru görülen" Ulusal Meclis, dün yaptığı oturumda, PDVSA ve Citgo'ya "yeni yönetici" atadığını duyurmuştu.

Ulusal Meclis, PDVSA'ya Simon Antune'nin özel yöneticiliğinde Gustavo Velasquez, Carlos Jose Balza, Ricardo Prada ve David Smolansky’yi, Citgo'nun yönetimine ise Luisa Palacios, Edgar Rincon, Luis Urdaneta, Angel Olmeta, Andres Padilla ve Rick Esser’i getirdiğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD ile birçok batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Juan Guaido, PDVSA'ya yaptırım uygulandığı gün, banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

Önceki yaptırımları yüzünden Citgo Petroleum, Ağustos 2017'den bu yana Venezuela'ya para transferi gerçekleştiremiyor. Şirket, bunun yerine, Venezuela ve diğer ülkelere rafine edilmiş petrol ve petrol ürünleri satıyor.

Venezuela petrolünün ABD'deki en büyük ithalatçısı olan Citgo'nun ABD'de 3 bin 500 çalışanı, 5 binden fazla benzin istasyonu, 9 boru hattı ve günlük ortalama 760 bin varillik ham petrolü işleyen 3 rafinerisi bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 23:56
  1. Venezuela
  2. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab
  3. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, Meksika duvarı için ’acil durum’ ilan edecek
    1. Trump, Meksika duvarı için ’acil..
    2. İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' kararı!
    3. Macaristan'dan İsveçli Bakana tepki
    4. Hakkari'de eğitime kar engeli
    5. Trump "ulusal acil durum" ilan edecek
    6. Trump'tan flaş 'ulusal acil durum'..
    7. Türkoğlu’nda kayıp kız bodrum katta..
    8. Cizre’de yangın mahalleyi sokağa döktü
    9. Varşova'da Netanyahu'nun yanında..
    10. Benfica'lı teknik adamdan tepki çeken..
    11. Pompeo'dan, Suudi Arabistan ve Kaşıkçı..
    12. Hakkari ve Yüksekova’da okullar tatil
    13. AİHM, Macaristan'da aç bırakılan..
    14. Yemen'de insanlık suçu faillerinin..
    15. 13 aracın karıştığı zincirleme kazada,..
    16. Eski CHP'li vekil bombaladı: CHP'ye..
    17. Adıyaman’da bir kadının kocasını..
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Şubat 2019
    19. Putin Soçi zirvesinin ardından judo..
    20. Maçın ardından
    21. Venezuela'da muhaliflerin PDVSA ve..
    22. Lage: “Daha kazanılmış bir şey yok”
    23. Maçın ardından
    24. Kontrolden çıkan otomobil, karşı..
    25. GÜNCELLEME 2 - Zincirleme trafik..
    26. UEFA'dan Sergio Ramos için soruşturma
    27. GÜNCELLEME - Kocaeli'de genç kadını..
    28. Terim: “VAR, UEFA Kupası’na üvey..
    29. Serdar Arseven 'Kitabın Ortasından'..
    30. EYOF 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!
    Fahiş zam yapan fırsatçıların iddiası yalan çıktı
    Fahiş zam yapan fırsatçıların iddiası yalan çıktı

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Hayduta güven olmaz demiştik! ABD’den çekilme kıvırması
    Hayduta güven olmaz demiştik! ABD’den çekilme kıvırması
    Mansur Yavaş konuştukça batıyor
    Mansur Yavaş konuştukça batıyor