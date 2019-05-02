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Venezuela'da muhaliflerin Maduro'nun yakın çevresiyle gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi

Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri, gizli görüşmelere, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno ve Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez'in dahil olduğunu yazdı - Darbe girişiminden önce yaklaşık iki ay yürütülen görüşmelerin amacının, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya iktidarı bıraktırmak ve ülkede demokrasiyi tesis etmek olduğu belirtildi

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:06
Venezuela'da muhaliflerin Maduro'nun yakın çevresiyle gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi

ANKARA (AA) - Venezuela'da muhaliflerin, geçen iki ay içinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakın çevresiyle Maduro'nun iktidarı bırakması ve birleşmiş bir geçici yönetimin kurulması konusunda gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Washington Post ve Wall Street Journal gazetelerinin ABD'li yetkililer ve Venezuelalı muhalif isimlere dayandırdığı haberlerinde, gizli görüşmelere, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno ve Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez'in dahil olduğu ifade edildi.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ve Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'ya yakın isimlerin, gizli görüşmelerin amacının, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya iktidarı bıraktırmak ve ülkede demokrasiyi tesis etmek olduğunu aktardığı belirtildi.

Padrino ve diğer Venezuelalı yetkililerin, Venezuela anayasasına bağlılıklarını ilan eden belgeleri imzalamaya hazır olduğu, ancak ABD yönetiminin doğrudan dahil olmadığı gizli görüşmelerin, pazartesi günü çökmeye başladığı kaydedildi.

Gizli görüşmelere katılan Venezuelalı yetkililere anlaşmaya varılması halinde görevlerinde kalmaları ve yeni yönetime entegre olmaları sözü, ülkeden ayrılmak isteyenlere de gitmeleri ve deniz aşırı mal varlıklarına erişim kolaylığı için dolaylı teminatların verildiği iddia edildi.

Görüşmelerde Maduro'nun kendisinin bile Küba'ya gitmeye hazır olduğu imalarında bulunulduğu, pazartesi günü ise muhaliflerin ve hükümet yetkililerinin, Venezuela Devlet Başkanının plandan haberdar olduğunu bilgisini edindiği bildirildi.

Bu arada eski ve yeni yardımcıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela meselesinin içine dalma" konusunda isteksiz davrandığını, bu ülkede uzun süreli askeri müdahaleye yetki vermesini ihtimal dışı gördüklerini dile getirdi.

Trump'ın aynı zamanda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a Venezuela konusunda geniş yetki alanı tanıdığı, Bolton'un gittikçe agresif bir politikaya zorlayarak Beyaz Saray içinde ve dışında bazılarını kızdırdığı, salı günkü darbe girişiminden önce de Bolton ekibinin, Venezuela'daki krizle ilgili bir toplantı sırasında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva ile tartışmaya girdiği belirtildi.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:06
  1. ABD
  2. gizli görüşmeler
  3. Venezuela

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