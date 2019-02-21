0553 313 94 23

Venezuela'da muhalif lider sınıra ilerliyor

Muhalif parlamenterlerden oluşan bir grup, "insani yardım" getirmek için 3 otobüsle sabah saatlerinde başkent Caracas'tan Kolombiya sınırına doğru yola çıktı - Hükümet ise 20 bin 600 gıda paketini Kolombiya'nın Cucuta kentine gönderdiğini açıkladı - Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" ifade ediyor - "Yardım girişimi" sadece hükümet tarafından değil Kızılay, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler tarafından da siyasi bir adım olarak görülüyor

21 Şubat 2019 Perşembe 20:26
Venezuela'da muhalif lider sınıra ilerliyor

CARACAS (AA) - Venezuela'da muhalifler "insani yardım" getirmek için Kolombiya sınırına ilerlerken, "insani" olmaktan ziyade siyasi bir adım olarak görülen girişime Kızılay, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler (BM) destek vermiyor.

Muhalif parlamenterlerden oluşan bir grup, 3 otobüsle sabah saatlerinde başkent Caracas'tan yola çıktı. Konvoya liderlik etmesi beklenen Guaido ise grup arasında görülmedi.

Guaido'nun konvoyun durdurulma ihtimaline karşın başka bir araçla ilerlemeyi tercih ettiği belirtiliyor. Muhalefete yakın gazetelerden El Nacional ise Guaido'nun içinde olduğunu iddia ettiği bir otomobil konvoyunun fotoğraflarını yayımladı.

Her ne kadar Guaido, 23 Şubat'ta Kolombiya'nın Cucuta kentinde bekletilen "yardım"ı getirmek için 600 binden fazla kişinin gönüllü olduğu ve sınıra gideceğini iddia etse de henüz bu yönde bir hareket gözlenmedi.

- Yardıma yardımla karşılık

Bu arada, hükümet ise 20 bin 600 gıda paketini, Kolombiya'nın Cucuta kentine gönderdiğini açıkladı.

Venezuela Gıda Bakanı Luis Medina Ramirez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın Norte de Santander Bölgesi halkı ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

- "İnsani yardım şovu"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

- Kızılay, Kızılhaç ve BM'den ret

"Yardım girişimi" sadece hükümet tarafından değil Kızılay, Kızılhaç ve BM tarafından da siyasi bir adım olarak görülüyor.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, yaptığı açıklamada, bu kurumlar için yardım dağıtmada "tarafızlık" ilkesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti. BM de girişimde yer almayı reddederek, tarafları gerilimi düşürmeye çağırdı.

- "Hedef Maduro'yu mat etmek"

ABD basınına konuşan muhalif parlamenterlerden Juan Miguel Matheus, "öncelikli hedeflerinin Venezuela halkına yardım götürmek olduğunu ancak bu adımla Maduro'yu şah-mat etmek istediklerini" söyledi.

Matheus, "Eğer yardım girerse, Maduro kontrolü kaybetmiş olarak görülecek. Eğer yardım girmezse de Maduro'nun sıkıntı çeken halkı umursamadığını göstermiş olacağız." diye konuştu.

- Ordunun pozisyonu belirleyici

"İnsani yardımın" ülkeye girişi, ordunun sınırı açıp açmayacağına bağlı. ABD'nin tüm tehditlerine rağmen Devlet Başkanı Maduro'ya sadık kalmayı sürdüren ordu, Guaido'yu tanımayı reddediyor.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Guaido önderliğindeki olası bir hükümeti, ABD'nin "kukla" yönetimi olarak tanımlayarak pozisyonunu açık bir şekilde gösterdi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 20:26
  1. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Juan Guaido
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolay Boşnak böreği tarifi
    1. Kolay Boşnak böreği tarifi
    2. İstanbul, Ankara, İzmir... Son anket..
    3. Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı
    4. Çanakkale'deki deprem
    5. Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27...
    6. Filistin hükümetinden "kemer sıkma"..
    7. Kaza yapan motosikletli alev aldı
    8. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy..
    9. Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl..
    10. Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor
    11. Millet İttifakı İncirliova adayından..
    12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    13. İYİ Parti'de ikinci büyük deprem!..
    14. KDC'nin doğusunda şiddet olayları
    15. Varisle ilgili bilinmesi gereken 5..
    16. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas..
    17. Otobüs durağına çarpan otomobil..
    18. Venezuela’dan yoksulluk içindeki..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    20. BBP'de flaş gelişme! İl teşkilatı..
    21. Sudan'da liman çalışanları toplu greve..
    22. Venezuela'da muhalif lider sınıra..
    23. 7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri..
    24. 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman..
    25. Maduro duyurdu: Sınırı kapatıyorum
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa..
    27. BAE'den 5,5 milyar dolarlık savunma..
    28. 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne..
    29. Papa'dan piskoposlora çocuk istismarı..
    30. AK Partili başkan adayı gençlerle..
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...