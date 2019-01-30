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Venezuela'da muhalefet gösterileri

Venezuela'da muhalefet destekçileri kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun çağrısıyla sokaklara döküldü

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:50
Venezuela'da muhalefet gösterileri

CARACAS (AA) - Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen muhalifler, sokak gösterileri düzenledi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve başta ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Juan Guaido’nun çağrısı ile sokağa inen muhalifler, kentin birçok noktasında yollara döküldü.

Başkent Caracas'ın çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerde protestocular, ellerinde Venezuela bayrakları ve "Gaspa son, geçiş hükümeti, özgür seçimler" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, silahlı kuvvetlerinden Guaido'yu desteklemesini ve ülkeye insani yardımın girişine yardım etmesini talep ediyor.

Öte yandan Guaido, Venezuela Merkez Üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Bugün Venezuela halkının korkacağını zannettiler ancak bugün sokaktayız ve cumartesi günü de sokakta olacağız. Biz bu ülkeden gitmeyeceğiz aksine tam olarak istediğimiz şey, halkın geri gelmesi." dedi.

Guaido, sosyal medya hesabından, "Biz organizasyon ve gücün örneğiyiz. Her protestoyla hak ettiğimiz özgürlüğe ve acil insani yardıma biraz daha yaklaşıyoruz. Barışçıl bir şekilde gösteriler düzenleyip kendimizi cumartesi günü için hazırlıyoruz." açıklamasında bulundu.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.




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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:50
  1. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido
  2. Venezuela'da muhalefet gösterileri

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