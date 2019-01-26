Venezuela’da muhalefet açık hava toplantıları yapacak

CARACAS (AA) - Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini tanımayan ve kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, askerler için hazırladıkları af yasasını, tertip edecekleri açık hava toplantılarında Caracaslılara soracaklarını duyurdu.

Başkentin Chacao semtindeki Bolivar Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan Guaido, burada yaptığı konuşmada, Maduro görevi bırakana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.



Guaido, bugün Caracas’ın semtlerinde tertipleyecekleri açık hava toplantılarıyla halkla buluşacaklarını söyledi.



Daha önce Venezuela ordusunun desteğini isteyen ve askerler için af çıkaracaklarını açıklayan Guaido, bu toplantılarda, Ulusal Mecliste onaylanan af yasasını Caracaslılarla ele alacaklarını, pazar günü ise af yasasının metnini sokaktaki güvenlik güçlerine dağıtacaklarını duyurdu.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği çarşamba gününden bu yana başta ABD olmak üzere birçok devletten destek aldığına işaret eden Guaido, “Maduro’nun sahip olmadığı uluslararası meşruiyete” sahip olduklarını iddia etti.

Devlet Başkanı Maduro’nun ülkesinde darbe yapıldığı yönündeki açıklamalarına da değinen ve kendilerinin darbe girişimi içinde olmadıklarını savunan Guaido, “Asıl benim tutuklanmam darbedir.” dedi

- Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.



Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.



Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.



Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.