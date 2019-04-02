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Venezuela’da Maduro destekçileri de 6 Nisan’da sokakta

Muhaliflerin sokak eylemleri düzenleyecekleri 6 Nisan'da hükümet taraftarları da sokakta olacak

02 Nisan 2019 Salı 06:01
Venezuela’da Maduro destekçileri de 6 Nisan’da sokakta

CARACAS (AA) - Venezuela’da muhalefetin sokak eylemleri düzenleyeceği 6 Nisan’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri de sokakta olacak.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’da, hükümet de muhalefet de sokak eylemlerinden vazgeçmiyor.

Venezuela Kurucu Meclis (ANC) Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, başkent Caracas’ta düzenlenen basın toplantısında 6 Nisan’da sokakta olacaklarını duyurdu.

PSUV teşkilatları olarak Devlet Başkanı Maduro’nun attığı adımların arkasında durduklarını kaydeden Cabello, muhalefetin sokağa çıkacağı 6 Nisan’da, tüm ülkede “emperyalizm karşısında egemenliğin korunması” için sokakta olacaklarını bildirdi.

Caracas’ta elektrik kesintilerine bağlı şehir suyu şebekesindeki çöküş nedeniyle ortaya çıkan protestolara da değinen Cabello, bazı mahallelerdeki protestocuların başka bölgelerden geldiğini savundu.

Ülkede kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da taraftarlarına “Özgürlük Operasyonu” başlatacakları 6 Nisan’da sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 06:01
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